La preocupación de Helmut Marko por la superioridad de Checo sobre Verstappen en Baréin

La Fórmula 1 está de regreso luego de una gran espera y parece que algunas cosas no van a cambiar con la llegada de una nueva temporada. La primera práctica en Baréin dejó a Checo Pérez con el mejor tiempo y Helmut Marko ya está preocupado por Max Verstappen.

No es ningún secreto que Verstappen es el consentido del asesor de Red Bull. Helmut Marko puede aceptar que Checo es un buen piloto; sin embargo, no pierde la oportunidad para decir que no es Max o deja pedradas porque considera que el mexicano no está al mismo nivel.

Getty Images

Así que las primeras prácticas en 2023 no iban a ser la excepción. Ahora, Helmut Marko no dijo que Verstappen es superior a Checo, pero sí expresó su preocupación por las diferencias en los autos después de una hora en la pista.

“Con Max tenemos un cambio en el comportamiento del auto que no podemos explicar en este momento. La temperatura es diferente. Tenemos que averiguar qué pasa y por qué el auto no reacciona en absoluto. Solo ocurre en uno de los dos autos, que teóricamente deberían configurarse de la misma manera“, declaró Marko en Baréin, de acuerdo con RacingNews365.

Helmut Marko manifestó estas diferencias a pesar de que los tiempos de Checo y Verstappen no estaban muy lejos. Mientras el tapatío marcó 1:32.758 en su mejor tiempo de la primera práctica, el neerlandés registró 1:33.375, por detrás del 1:33.196 de Fernando Alonso.

Helmut Marko y Checo Pérez en el box de Red Bull / Getty Images

Horner minimizó lo dicho por Helmut Marko sobre Checo y Max

Además de Helmut Marko, Christian Horner habló sobre lo sucedido con los autos de Checo y Verstappen. El jefe de Red Bull aceptó que hay algunas diferencias; no obstante, las minimizó al explicar que se trata de una constante con casi todas las escuderías.

“Se sintió un poco diferente para ambos pilotos durante la práctica, pero eso también es normal para otros equipos. Están trabajando duro con sus ingenieros“, apuntó Horner. Así que en esta ocasión, parece que a Marko le ganó un poquito el favoritismo… ¿o ustedes qué opinan?

Adrian Newey, Christian Horner y Helmut Marko en Baréin / Getty Images