Lo que necesitas saber: Checo cayó del segundo hasta el quinto lugar del Campeonato de Pilotos, tras el abandono en Mónaco.

A Red Bull le salió muy, pero muy caro el choque de Checo Pérez con Kevin Magnussen en el Gran Premio de Mónaco. Pues además de dejar ir puntos importantes en la pelea por el Campeonato de Constructores, el ‘chistecito’ le saldrá al equipo entre 2 o 3 millones de euros.

Y peor aún, la FIA ni siquiera investigo el incidente, es más, tres minutos después del choque que dejó fuera de la carrera a Checo, Magnussen y Nico Hulkenberg, los comisarios determinaron que no había nada que sancionar.

La buena noticia entre tanto caos, es que este accidente no influye de manera negativa en el proceso de renovación con los ‘Toros’, o al menos eso fue lo que dijo Christian Horner ¿Será?

Auto de Checo después del choque con Kevin Magnussen / Fotografía Getty Images

Helmut Marko también criticó la decisión de la FIA

Apenas en la primera vuelta de la carrera en Montecarlo hubo varios choques que obligaron a una bandera roja. Uno de ellos fue el de Checo, que iba delante de los dos hombres de Haas, luego de perder la posición con Logan Sargeant y Valtteri Bottas.

Kevin Magnussen intentó rebasar a Chequito, pero no tuvo espacio para terminar la maniobra y terminó golpeando por detrás al RB20. Como resultado, el tapatío se impactó contra los muros y hasta se llevó a Nico Hulkenberg. Aún así, la FIA no sancionó ni investigó la maniobra del danés.

Un decisión que sorprendió y molestó a Checo por lo aparatoso del accidente. Es más, hasta Helmut Marko cuestionó a los comisarios; “Me sorprendió lo rápido que (los comisarios) resolvieron este incidente, pero desafortunadamente son decisiones en las que difícilmente se puede influir” declaró el asesor deportivo de Red Bull.

Checo tras el choque con Magnussen / Fotografía @f1

Y el problema para Red Bull no solo fueron los puntos o la falta de investigación, es más bien que las reparaciones en el RB20 de Checo ascienden a un costo de 2 a 3 millones de euros, un problema que impacta en los bolsillos del equipo campeón. Tan solo en el 2022, tuvieron que desembolsarunos $3,224,000 de dólares en reparaciones para el tapatío.

“Por un lado está el peligro de colisión y, por otro, los daños al coche, que ascienden a entre 2 y 3 millones, lo que influye enormemente en nuestro límite presupuestario”, dijo Helmut.

Afortunadamente nadie salió herido

Eso sí, Marko agradeció que el accidente no pasó a mayores. Los tres pilotos involucrados salieron sanos y salvos de sus respectivos autos. Aunque apunto directamente que es otro accidente en que el que Kevin se involucra en la temporada.

“Es otro accidente en el que estuvo involucrado Magnussen; hay que verlo bien en las repeticiones. Gracias a Dios acabó bien, pero fue una situación muy crítica; me sorprendió lo rápido que dejaron atrás el incidente”

La pista de Mónaco tras el choque de Checo / Fotografía @F1

El accidente no afecta los planes de renovación con Red Bull

Checo llegó a Mónaco con su representante Julian Jakobi, para negociar al renovación con Red Bull, y llegar a un acuerdo entre los 2 años que pide el mexicano y el año que el equipo le ofrece.

Y aunque el fin de semana fue una auténtica pesadilla para Chequito, Christian Horner, aseguró que los malos resultados no afectan en lo más mínimo los planes de renovación.

“La verdad es que no (altera tiempo de decisión); se trata más de nuestro tiempo. Tomaremos una decisión en su momento; este fin de semana ha sido bastante brutal para él. Obviamente tenemos que asegurarnos de que tenemos los dos coches ahí arriba puntuando porque no podemos descartar la amenaza de Ferrari y McLaren en ambos campeonatos. Los pilotos de ambos equipos están presionando y tomando los puntos” declaró Horner.

Max Verstappen y Checo Pérez han sido compañeros en Red Bull desde el 2021

Lo que Red Bull necesita garantizar es tener una dupla poderosa y capaz de soportar la lucha con Ferrari y McLaren, para mantenerse en la cima de ambos campeonatos.

“El halo de seguridad hizo su trabajo”

Christian también quedó impactado por lo aparatoso del accidente; “Fue un accidente horrible y, por supuesto, tu corazón está en la boca en ese momento e inmediatamente se centra en la seguridad del conductor”.

“Los coches al final se pueden arreglar. En este caso, la estructura, el halo, todo hizo su trabajo. Así que fue lo más importante porque Checo Pérez salió ileso de lo que parecía un accidente desagradable”.

Checo Pérez y Christian Horner / Fotografía Getty Images

“Me sorprendió que no se investigara porque fue un incidente bastante fuerte. Kevin tenía una rueda en el interior en una parte de la pista que sólo se estrecha. Uno habría esperado que retrocediera, no sólo porque destruyó la carrera de Checo y el coche. También ha destrozado la carrera de su compañero de equipo, así que no ha sido muy inteligente”.

Checo sumó su tercer abandonó en Mónaco. Y cayó hasta el quinto lugar del campeonato de pilotos detrás de Max, Charles Leclerc, Lando Norris y Carlos Sainz. Y tendrá que recuperar el terreno perdido en Canadá, mientras negocia su renovación con Red Bull.

Te puede interesar