Lo que necesitas saber: Checo Pérez abandonó el Gran Premio de México por un accidente en la primera curva

Checo Pérez quedó fuera del Gran Premio de México después de una maniobra en la que hizo contacto con Charles Leclerc, y aunque regresó el auto a pits, Red Bull decidió retirarlo porque los daños eran graves.

Con un rostro de frustración, Checo atendió a los medios, entre ellos a Sopitas.com y explicó que es consciente que las criticas le darán con todo, pues esta era una gran oportunidad de consolidar el subcampeonato, sin embargo, indicó que su deseo era ganar en México, ante su público, y por ello tomó el mayor de los riesgos después de una muy buena largada.

Checo Pérez Gran Premio de México

¿Por qué Checo decidió arriesgar en el Gran Premio de México?

“Fue la oportunidad y el sueño de ganar aquí, quería vivir mi carrera con pasión, vivir estos momentos con determinación… eso me llevó a arriesgar, algo que quizá era demasiado, pero si me hubiera salido, habría salido a la primera curva en primer lugar.

¿Por qué lo hizo de esta manera en la primera curva? Checo contestó: “Si no tienes pasión, vete a tu casa. Si estoy donde estoy es porque tengo la pasión y la determinación”

Checo Pérez en entrevistas del GP de México

Las críticas ya buscan a Checo Pérez

Sabe que las críticas vienen en camino: “Así son las carreras, no es la primera vez que me pasa, soy un atleta y no hay más, sé que el día de mañana todo el mundo me matará, pero me voy tranquilo a casa porque di todo mi esfuerzo di todo de mí y estoy orgulloso de mi equipo y de mí porque al final dar lo mejor de ti es lo que mejor que puedes hacer”.

Mensaje a la afición: “Muchas gracias a todo el púbico por todo su cariño, me hacen vivir momentos inolvidables. En unos años sólo serán grandes recuerdos”.

Y ahora a pensar en el Gran Premio de Brasil: “Vamos con la misma determinación seguiremos por el mismo camino, este fin de semana hemos dado un paso hacia adelante y tengo confianza en que vamos a estar en las siguientes carreras. Quiero regresar a sumar puntos importantes y consolidar el subcampeonato, hoy tal vez era pensar más en eso de lo que lo hice, pero las ganas que tenías aquí superan cualquier subcampeonato”.

