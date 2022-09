Checo Pérez defiende a Helmut Marko y su relación con él tras comentarios polémicos: "Son sacados de contexto"

Baia baia: Los fans de Checo Pérez y de la Fórmula 1 en general han pedido sanciones contra Helmut Marko en las últimas semanas, pero el mexicano lo defiende. El asesor de Red Bull suele estar envuelto en polémica y de acuerdo con el piloto, es por comentarios fuera de contexto.

Las críticas de Helmut Marko a Checo Pérez no pasan estrictamente por lo deportivo. Además, se ha aventado una que otra declaración que parece estar fuera de lugar; por ejemplo, cuando dijo que es casi igual de peligroso vivir en la Ciudad de México que correr en Arabia en medio de bombardeos.

Pero la gota que derramó el vaso e hizo explotar a los fans fue cuando dijo que Checo es un piloto sudamericano. Más allá de desconocer en dónde se ubica México, los reclamos al asesor se hicieron por medir el rendimiento de acuerdo con la nacionalidad de, en este caso, el mexicano.

Getty Images

Checo Pérez defendió su relación con Helmut Marko

Después de recordar lo que Helmut Marko ha dicho recientemente, es imposible no enojarse, aunque sea tantito; sin embargo, Checo Pérez dice que esas palabras no tienen malas intenciones y que quienes no conocen al asesor, se toman las cosas de manera personal.

Pero eso no es todo. de acuerdo con Checo Pérez, las declaraciones suelen sacarse de contexto (con Helmut Marko y en toda la F1).

Getty Images

“Helmut tiene una personalidad de decir las cosas que a veces, la gente que no lo conoce, las puede tomar mucho más personal. Pero con Helmut tenemos una relación muy diferente a lo que se habla o a lo que se dice fuera de cámaras. No tengo ningún problema con ello.

“Muchas veces sus comentarios son sacados de contexto, como a mucha gente le gusta hacerlo en la Fórmula 1. Yo, en lo personal, tengo una buena relación con él, muy transparente y también de mucho respeto“, explicó el tapatío en entrevista para ESPN.

En algún momento, Helmut Marko incluso dijo que Checo Pérez condujo como si hubiera tomado tequila. Aunque esto es cuestión de perspectivas y al piloto no le afecta, ¿tú qué opinas?

Getty Images