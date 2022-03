Helmut Marko comparó el ataque a Jeddah con vivir en la CDMX: “No es más seguro”

Cha-le: Ya sabíamos que a Helmut Marko le gusta hablar ante los medios y de vez en cuando generar polémica, pero ahora ‘se manchó’ con los mexicanos. La Práctica 2 de Fórmula 1 en Arabia Saudita estuvo en riesgo por el ataque a una planta petrolera cercana al circuito de Jeddah y el asesor de Red Bull lo comparó con vivir en la Ciudad de México.

La inseguridad en la capital mexicana no es ningún secreto. Los asaltos e incluso el narcotráfico han provocado que el país tenga cierta imagen ante el resto del mundo… y esta es la prueba. El jefe de Checo Pérez explicó que el piloto tapatío se siente inseguro por la realización del Gran Premio, pero que desde su punto de vista, esto no es muy diferente a tener un hogar en la CDMX.

“Max nos mandó un mensaje por la radio, pensó que su coche estaba en llamas por el olor a quemado. Él está un poco más relajado al respecto. Pérez está un poco asustado, pero vivir en la Ciudad de México no es mucho más seguro. Tenemos la pandemia, tenemos la guerra en Europa y ahora tenemos un ataque con misiles de facto a 20 kilómetros de nosotros. Ya no es normal ni agradable“, dijo Helmut Marko a Sky Sports.

El único detalle que le falló a Helmut Marko es que Checo pasa más tiempo en su natal Jalisco que en la capital. Sin embargo, las declaraciones causaron enojo y molestia en redes sociales, pues algunos usuarios consideran que al asesor le faltó empatía y sensibilidad al hacer esta comparación.

Otros consideran que Marko no se equivoca, ya que se trata de una de las ciudades más inseguras en todo el mundo. Pero mientras son peras o manzanas, el austriaco habló sobre la realización del Gran Premio de Arabia.

“Max no tiene miedo, pero Pérez está muy asustado, aunque no es muy distinto a como se vive en la Ciudad de México” — Don Helmut Marko, que nunca ha vivido en México. 🎥 @Miese18 pic.twitter.com/DELelrJRwO — 🏁【 Alerta F1 】🏁 #SaudiArabianGP🇸🇦 (@AlertaF1) March 25, 2022

¿Qué más dijo Helmut Marko sobre el GP de Arabia y el misil en Jeddah?

“Como se ha mencionado estos ataques con drones creo que son con frecuencia. Tienen un sistema de defensa muy bueno. Ahora hay que averiguar por qué no ha funcionado. No es el primer dron, después de todo. Pero es el primero que ataca a gran escala. No debemos dejar que el terror intimide por completo la vida normal. Debemos mirar ahora, y si la seguridad está garantizada para los próximos dos días, entonces debemos seguir”