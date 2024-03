Lo que necesitas saber: Max Verstappen puede llegar a nueve triunfos consecutivos, tomando en cuenta las últimas carreras del 2023

En los últimos días, en Fórmula 1 se ha hablado más de los conflictos en Red Bull, sus dirigentes y el futuro de Max Verstappen. Que su papá ya no es bienvenido en el box, que si la suspensión de la mujer que acusó a Christian Horner, que si Helmut fue el que filtró información, que si esto y que si lo otro, pero llegó el momento de la actividad en pista, donde Checo Pérez es el vigente ganador del Gran Premio de Arabia.

Checo fue sancionado con cinco segundos debido a una acción peligrosa con Fernando Alonso en el callejón de pits, por lo cual puede perder varias posiciones al final de la carrera.

Y si a ti lo que te atrae es el chismecito, pues en la pista habrá que ver cómo se dan las cosas en Racing Bulls, después de la controvertida orden a Yuki Tsunoda para cederle el lugar a Daniel Ricciardo. Ojito con las estrategias, pues Arabia suele entregarnos carreras con banderas amarillas y no hay que descartar las banderas rojas.

La largada de Checo Pérez

Checo Pérez tuvo una vez más una buena largada y desde el tercer cajón estuvo a nada de madrugar a Charles Leclerc por el segundo sitio, sin embargo, el mexicano cedió ante el monegasco de manera inteligente, pues en realidad su objetivo principal en el arranque era mantenerse a salvo de un posible ataque de Fernando Alonso.

¡YA SE CORRE EL GP DE ARABIA SAUDITA 2024 ???! #F1xFSMX | ¡No te pierdas el segundo Gran Premio del año! @chacho_lml, @chapulindiaz & @diegofmejia pic.twitter.com/W3MXI7NHUF — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 9, 2024

Max Verstappen tuvo un arranque sólido y en la primera vuelta pudo superar por más de un segundo a Leclerc, por lo cual no le dio chance de abrir el DRS. En contraparte, Pierre Gasly se convirtió en el primer abandono por problemas en la caja de cambios y no pudo dar ni un solo giro. Los problemas en Alpine no paran.

Parrilla de salida de Arabia 2024

El rebase de Checo a Leclerc

Después de la largada, Checo necesitó menos de cuatro vueltas para chamaquearse a Leclerc, a quien le arrebató el segundo puesto aprovechando la velocidad del RB20 y el DRS. El mexicano hizo una maniobra limpia en la salida de la recta principal y con ello Red Bull puso condiciones tempranas en la carrera.

VUELTA CUATRO Y CHECO PÉREZ YA REBASÓ A CHARLES LECLERC #F1xFSMX | El mexicano superó al hombre de Ferrari para colocarse segundo en el GP de Arabia Saudita 2024 @chacho_lml, @chapulindiaz & @diegofmejia pic.twitter.com/4JXRftwAe0 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 9, 2024

El choque y abandono de Lance Stroll

El Gran Premio de Arabia no se puede entender sin banderas amarillas y en esta edición las banderas se ondearon en la séptima vuelta después de que Lance Stroll golpeara el muro con el neumático delantero izquierdo. Esto provocó que se rompiera la suspensión y esto convirtió al piloto canadiense en un pasajero, pues perdió el control de su monoplaza hasta que este se estrelló en los muro.

Esta situación hizo que varios pilotos aprovecharan para entrar a los pits a cambiar neumáticos y la mayoría entró por gomas duras, entre ellos Max Verstappen y Checo.

SAFETY CAR EN LA SÉPTIMA VUELTA; LANCE STROLL SE IMPACTÓ CONTRA LA BARRERA #F1xFSMX | Lance Stroll perdió el control de su Aston Martin e impactó fuerte contra el muro @chacho_lml, @chapulindiaz & @diegofmejia pic.twitter.com/q4QgGA2g3J — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 9, 2024

Un dato para llevar

En el Gran Premio de Arabia del 2023, la estrategia ganadora con Checo fue de dos paradas en pits. Largó con compuesto medio y cambió por duro poco antes de completar 18 vueltas debido al ingreso del safety car, a lo cual se le denomina “parada gratis”.

