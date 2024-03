Después de la primera exhibición de Max Verstappen y Checo Pérez en el RB20 en Bahréin, Toto Wolff ya ‘tiro la toalla’ y aseguró que todas las carreras de este 2024 se las llevará Red Bull, sobre todo con el neerlandés que maneja fuera de esa galaxia.

George Russell y Lewis Hamilton se quedaron con el quinto y séptimo lugar, respectivamente. Estuvieron muy lejos de seguirle los pasos a los ‘Toros’ en el ritmo de carrera y eso les costó quedar fuera del podio, sobre todo a Russell que no pudo defender su posición con ‘Chequito’.

Durante las Prácticas Libres y hasta en la Qualy, Mercedes dejó buenas sensaciones, incluso George Russell se quedó con el tercer lugar de la parrilla de salida, delante de Carlos Sainz y Checo Pérez, sin embargo, poco pudo hacer para defenderse de ambos y cayó hasta el quinto lugar en la carrera.

El W-15 le dejó un mal sabor de boca a Toto Wolff, quien aseguró que su problema fue el rendimiento de la unidad de potencia, lo que les hizo perder varios segundos, mismos ‘problemillas’ que afectaron a Williams, recordemos que el motorista de Williams es Mercedes, así que ambos comparten motor.

“ Si desactivas entre 0,3 y 4 segundos el rendimiento de la unidad de potencia, entonces tienes que levantar y deslizar hacia arriba , creo que en total fueron 5 o 6 décimas de segundo que no pudimos tomar de lo que tenía el auto “

Por ahora, en Mercedes tendrán que trabajar para recabar todos los datos necesarios que les ayuden a mejorar de cara al Gran Premio de Arabia Saudita que será el próximo 9 de marzo un circuito callejero más difícil que la pista en Bahréin.

Perder el podio y potencia no fue suficiente, pues el asiento de Lewis Hamilton se rompió durante la carrera y aunque no fue nada grave, fue otro factor negativo y hasta decepcionante.

“Personal y físicamente me siento genial, pero sentimos una decepción dentro del equipo. No he hablado con nadie sobre esto todavía, pero esperábamos más hoy. Una carrera dura. Cuando miramos el coche, tenemos varias áreas de mejora”.

Lewis Hamilton