El único error de Red Bull con Checo, la paliza de Hamilton y el osote de Mercedes con Bottas en el GP de Qatar

Lewis Hamilton volvió a dar cátedra ante Max Verstappen y Red Bull y se quedó con el Gran Premio de Qatar y esto va a poner muy bueno el final de la temporada de Fórmula 1 para las dos últimas carreras, mientras que Fernando Alonso dio la sorpresa del día al quedarse con el tercer lugar.

Checo Pérez se quedo con las ganas de podio, ya que Red Bull no contemplaba que Alonso hiciera una carrera con una estrategia de una sola parada, por lo que terminó cuarto.

Lewis Hamilton volvió a recortar distancia con Verstappen en la clasificación de pilotos, de modo que el neerlandés ahora sólo tiene ven taja de ocho unidades gracias a que se quedó con el punto extra en Qatar, pero en constructores, Red Bull se acerca a sólo cinco unidades tras el osote de Mercedes con Bottas.

Clasificación de pilotos

Max Verstappen: 351.5

Lewis Hamilton: 343.5

Valtteri Bottas: 203

Checo Pérez: 190

Lando Norris: 15e

Clasificación de constructores

Mercedes: 546.5

Red Bull: 541.5

Ferrari: 297

McLaren: 258

Durante las primeras horas del día, los comisarios llamaron a Max Verstappen y Valtteri Bottas, a quienes sancionaron por ignorar banderas amarillas en la sesión de calificación. Al piloto de Mercedes lo castigaron con tres posiciones, por lo que largó tercero, mientras que con Max Verstappen hubo doble sanción (ignoró las banderas dos veces), de modo que en lugar de salir segundo, se fue al séptimo tras una sanción de cinco puestos.

Esto facilitó el segundo cajón para Pierre Gasly, quien terminó cuarto en la calificación, y por las sanciones heredó el segundo puesto.

La parrilla de salida final con penalizaciones.

