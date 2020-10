Suena en Red Bull, pero Haas se quedó sin pilotos: El nuevo panorama de Checo Pérez en Fórmula 1

El mexicano Checo Pérez había indicado que sería en el mes de noviembre cuando podría anunciar su futuro en Fórmula 1, después de que Racing Point decidiera no continuar con el tapatío para 2021 y darle su lugar al actual volante de Ferrari, Sebastian Vettel.

El panorama comienza a aclararse y desde ahora se ve más viable que el mexicano ocupe un lugar en Haas, después de que la escudería estadounidense anunciara que no renovará con sus pilotos actuales, mientras que en Red Bull han vuelto a mencionar el nombre de Checo como candidato para ser coequipero de Max Verstappen.

La escudería estadounidense anunció que tanto Kevin Magnussen como Romain Grosjean no continuarán con el equipo para la temporada 2021. En ambos casos la decisión se da aparentemente se da en términos amistosos y a la vez históricos, pues ambos volantes entregaron los mejores resultados en la historia de la escudería con el cuarto y quinto sitio en el Gran Premio de Austria en 2018.

Haas tuvo esta dupla desde 2017 y tras cuatro años la escudería tendrá una nueva alineación. Tanto el mexicano Sergio Pérez como el alemán Nico Hulkenberg son los volantes más codiciados en estos momentos y uno de ellos (si no es que los dos) ocupará uno de los lugares vacantes en Haas.

BREAKING: Kevin Magnussen and Romain Grosjean will leave @HaasF1Team at the end of the 2020 season#F1 pic.twitter.com/yWAwtB1kDD

— Formula 1 (@F1) October 22, 2020