En junio de 2022 se dieron a conocer declaraciones de Chris Horner, director de la escudería Red Bull, quien aseguraba que la reciente renovación de contrato de Checo Pérez sería la última con el equipo austriaco austriaco, de modo que a partir de 2024 ya no veríamos al mexicano como compañero de Max Verstappen, en gran parte por la edad del mexicano, quien para ese entonces tendrá 34 años.

Checo no se retira de Fórmula 1 en 2024

Sin embargo, ese no será el fin de la carrera de Checo en Fórmula 1, pues el mexicano tiene planes de extender su trayectoria aún después de que termine su vínculo con Red Bull, pues la edad no es el principal factor para terminar con la carrera de un piloto, y ejemplos sobran en la actual parrilla con el caso de Fernando Alonso, quien tiene 41 años y tras el contrato firmado con Aston Martin, cumplirá 42 en el Gran Circo.

“Tengo contrato hasta 2024, pero no me imagino que terminaré mi carrera entonces. Soy demasiado joven y todavía me divierto demasiado, incluso si el deporte exige mucho tiempo. Pero así es la Fórmula 1, será tu vida y no puedes dejar eso atrás”, indicó en una entrevista con Bild.

Getty Images

Esta postura es totalmente diferente a la que expresa en 2020, cuando Rancig Point anunció su salida y estuvo cerca de quedarse sin equipo para 2021, cuando Red Bull apareció en el radar, ante sorpresa de propios y extraños.

¿Qué hará Checo cuando decida retirarse?

Para ese entonces, antes de la llegada de la oferta de Red Bull, Checo aseguraba que tomaría un año sabático para atender e incursionar en negocios fuera de Fórmula 1, sin embargo, esos planes tuvieron que esperar y tendrán que esperar aún más.

Eso sí, dejó de manifiesto que aunque disfruta mucho de la Fórmula 1, después de 11 años en ella, los mejores momentos de su vida no están en el Gran Circo, y aunque inevitablemente llegará el momento de dejar el máximo serial del automovilismo, no le costará tanto trabajo dar ese paso.

“Los mejores momentos de mi vida no tienen nada que ver con las carreras. Por ejemplo, el nacimiento de mis hijos. Pero hasta las cosas simples significan mucho para mí. Si puedo conseguir un taco en México por 20 pesos y pasar tiempo con mi familia, estos son momentos que no se viven en la Fórmula 1“, manifestó.

Getty Images

Gracias a toda la experiencia acumulada, Checo se ha convertido en una figura importante para pilotos jóvenes, como el caso de Yuki Tsunoda y Alex Albon. Con el japonés funge de pronto como guía en sus primeras temporadas en AlphaTauri, mientras que con Albon trabajó muy de cerca cuando el tailandés fungió como piloto de pruebas en 2021.

Así que nadie descarte que lo podamos ver en equipos que requieran un empujón, como Alpine, Haas o incluso el propio AlphaTauri, y su rendimiento con Red Bull se mantiene, bien lo podríamos ver los equipos top. ¿Alguien lo imagina en Mercedes, como sustituto de Lewis Hamilton?