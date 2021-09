Checo Pérez y la obligación de mejorar resultados en Red Bull: “Puedo ser tan bueno como cualquier otro”

¡Va por más! El mexicano Checo Pérez está a un buen resultado de asegurar su mejor temporada en la Fórmula 1, pero sabe que puede entregar mejores resultados en Red Bull. Sin perder de vista sus objetivos y de cara al Gran Premio de Rusia, aceptó que debe dejar atrás la mala racha que arrastra para volver a los podios.

“Estás obligado a trabajar y dar los resultados. Se vuelve complicado, especialmente en mi caso, que no estoy 100 por ciento cómodo con el auto, pero estamos trabajando muy duro como equipo y no tengo duda que le vamos a dar vuelta en lo que queda de temporada a este año.

“Llegué a un equipo nuevo, muy diferente, me tuve que adaptar a un motor nuevo, y no fue tan rápido como esperaba. Hemos un hecho un buen trabajo en el inicio de la temporada, luego tomamos una dirección equivocada en las últimas carreras y llevamos una mala racha. Tengo confianza en que regresaremos, tenemos todo para ser competitivos en lo que queda“, dijo en entrevista con ESPN.

Las críticas y los señalamientos de aficionados, prensa e incluso colegas no son un problema más. Checo Pérez considera que solo necesita ajustar detalles para mejorar sus actuaciones cada fin de semana y asegura que tiene mayor confianza en sí mismo.

“En ningún momento me he caído mentalmente, al contrario. Tengo mucho más confianza en mí que antes y sé que puedo ser tan bueno como cualquier otro piloto, solo necesito adaptación, confianza con el auto que no he podido tener en todos los fines de semana. Es un tema de seguir trabajando, de seguir dándolo todo y seguir confiando en el gran piloto que soy“, agregó.

Rivalidades, objetivos y dificultades para Checo Pérez en Red Bull

Lo que va del año ha sido una auténtica aventura para Checo Pérez en Red Bull. Más allá de la dupla con Max Verstappen, el tapatío tuvo roces con Lando Norris y Charles Leclerc, así como las críticas de Pierre Gasly por su permanencia en el equipo.

Además de descartar cualquier disputa personal con Norris, remarcó que firmar o no a los pilotos es decisión de cada equipo. Sin caer en mayor polémica, afirmó que cada elemento debe mostrar lo mejor de sí todo el tiempo, no solo en ciertos momentos para exigir ciertos lugares.

“Al final nos hemos encontrado en pista (con Lando), pero no creo que sea un tema personal. Al menos yo no me lo tomo así. Debemos ganar a todos los pilotos y eso incluye a cualquier otro nombre. Estamos para hacer lo mejor posible para nuestros equipos y esa es la manera.

“El equipo tiene demasiada información sobre los pilotos y al final ellos toman sus decisiones y tienen sus razones. Yo me enfoco en hacer mi trabajo, hacerlo lo mejor posible día a día. En la pista, fuera de ella, es todo un paquete. Tenemos que ser pilotos muy completos, no sólo rápidos a una vuelta o en carrera“, expresó Pérez.

Contra todo y contra todos, Checo Pérez buscará un nuevo podio en el Gran Premio de Rusia… ¿será el tercero del año?