Lo que necesitas saber: Pintaba para ser un 1-2 de Red Bull, pero Leclerc rebasó a Checo en la última vuelta. El mexicano terminó tercero y amarró el subcampeonato de pilotos

Checo Pérez fue al GP de Las Vegas con la misión de amarrar el subcampeonato de pilotos, cosa que logró, pero aún así quedó un sabor agridulce. Hubo un momento donde parecía que podía ganar la carrera, pero cayó ante Verstappen y en la última vuelta también lo rebasó Charles Leclerc.

Pintaba para ser un nuevo 1-2 de Red Bull, pero justo en la última vuelta vino el rebase del Ferrari y eso naturalmente dejó un poco afectado a Checo Pérez a pesar de ser subcampeón de pilotos.

Checo Pérez quedó detrás de Leclerc en el GP de Las Vegas / Foto: Getty

Checo Pérez no esperaba el rebase de Leclerc

Al ser entrevistado como es habitual con los pilotos que suben al podio, Checo confesó que nunca esperó la maniobra de Leclerc. Estuvo cuidando la posición, pero le fue imposible reaccionar con las afectaciones que tenía su RB19.

“El principio de la carrera fue difícil, tuvimos un daño en la parte forntal del alerón, pero fuimos avanzando uno por uno. Tuvimos un buen ritmo”.

Checo remontó en el GP de Las Vegas / Foto: Getty

Sobre la batalla personal con Charles Leclerc, Checo Pérez recordó que lo rebasó un par de veces, pero en ninguna fue capaz de separarse de él lo suficiente.

“Rebasé a Charles pero no me pude escapar de él porque tenía algunos daños en el ala delantera. Pero vaya, si me hubiera podido separar de él, hubiera sido muy diferente. Al final me ayudó un poco Max Verstappen. No esperaba a Charles por ese lado. Fue muy fuerte, se mantuvo ahí y lo hizo muy bien.

El rebase de Leclerc a Checo Pérez en el GP de Las Vegas

Checo dio su bendición al GP de Las Vegas tras convertirse en subcampeón de pilotos

Ya para finalizar, reconoció que a pesar de los pesares, el GP de Las Vegas resultó ser una buena carrera y le dio su visto bueno para formar parte del calendario de la Fórmula 1: “Es un buen circuito, fue buena la carrera, Para la afición y para nosotros el circuito cumplió”.

Checo Pérez subió al podio en Las Vegas y es subcampeón de pilotos / Foto: Getty

Checo amarró el subcampeonato de pilotos en el GP de Las Vegas / Imagen: Sopitas.com

Te puede interesar