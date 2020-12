Oficial: Checo Pérez es nuevo piloto de la escudería Red Bull en Fórmula 1

¡Ya es oficial! Checo Pérez tendrá que posponer su año sabático, pues la escudería Red Bull confirmó al mexicano como nuevo piloto para la temporada 2021 de Fórmula 1 y hará dupla con el neerlandés Max Verstappen.

Los rumores que circulaban desde el Gran Premio de Abu Dabi, resultaron ciertos y el mexicano se convertirá en el primer volante no formado en el equipo austriaco desde 2007, cuando Mark Webber llegó a reforzar al equipo.

A través de un comunicado, Red Bull informó que Checo Pérez pasará a formar parte de su equipo con un contrato por un año, después de terminar el vínculo con Racing Point, con el cual terminó la temporada 2020 en el cuarto sitio en la clasificación de pilotos, por detrás de Verstappen.

La escudería informó que Alex Albon, quien fue coequipero de Verstappen en la temporada recién finalizada, se mantendrá en el equipo como piloto de pruebas y tendrá la oportunidad de volver a la parrilla de Fórmula 1, luego de formar parte de la parrilla durante un año y medio, lapso en el que no terminó de convencer a los dirigentes del equipo.

🗣 “Alex remains an important part of our Team as Test and Reserve Driver with a key focus on 2022 development.” Christian on @Alex_Albon‘s future with the Team. pic.twitter.com/GyjsdgW4qo

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) December 18, 2020