Checo Pérez descarta presión por el regreso de Ricciardo a Red Bull: "No cambia nada"

Las cosas en la Fórmula 1 cambian de un momento a otro. Checo Pérez sabe bien que de no tener equipo, se puede conseguir un contrato tan importante que lo impulse a estar entre los mejores pilotos de cada temporada y ahora compartirá equipo con Daniel Ricciardo, quien no tiene asiento titular para 2023.

El piloto australiano terminó su contrato con McLaren de manera anticipada; sin embargo, seguirá ligado a la Fórmula 1. Ricciardo ya fue anunciado como tercer piloto en Red Bull, equipo que lo vio crecer hace algunos años.

@redbullracing

Así que como era de esperarse, comenzaron los rumores en el entorno de Checo Pérez. Que si Red Bull le dará su asiento a Ricciardo o que si perderá terreno al cometer errores, con todo y que tiene contrato hasta 2024; por ahora, el mexicano está tranquilo e incluso celebra la nueva incorporación de los toros.

“Estoy muy tranquilo. Tenemos mucha presión todo el tiempo, así que no cambia nada de mi lado. Creo que es un gran logro para el equipo el tener a un piloto como Daniel. Va a aportar mucho al equipo; es un gran tipo y uno con los que más me llevo en el paddock. Es genial tenerlo e insisto en que no cambia nada“, declaró Checo a Sky Sports de acuerdo con RacingNews365.

Y ya se sabe que la escudería puede cambiar de opinión en cualquier momento; no obstante, en estos momentos hay bastante calma alrededor de Checo Pérez para comenzar un nuevo año.

Getty Images

Verstappen y Checo, la dupla que tiene feliz a Red Bull

Más allá de lo que cada piloto piensa o espera, en Red Bull ya han declarado varias veces que están contentos con Checo Pérez y Max Verstappen. Si bien hubo tensiones para cerrar la temporada 2022, estos dos pilotos han construido una dupla tan fuerte, que devolvió a la escudería la gloria que tanto anhelaban.

“Han trabajado increíblemente bien juntos. Presionan mucho al equipo. Y creo que cuando nos fijamos en, por ejemplo, la cantidad de daños por accidente que hemos tenido este año, ha sido el más bajo de cualquier equipo“, declaró Christian Horner de acuerdo con Motorsport.

Así que como ya sabíamos, por ahora el papel de Ricciardo será ayudar y reemplazar a Checo o Max solo si se trata de una emergencia.