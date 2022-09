¿Se acuerdan del enojo de Checo Pérez con ‘Drive to Survive’ porque en la más reciente temporada casi no salió en los 10 capítulos? El piloto mexicano aseguró que había invertido mucho tiempo en dicha serie, danto entrevistas, por lo cual para la quinta temporada ya no iba a darles tanto material. Pues ahora, Checo contará con su propia serie, llamada ‘Checo’.

A través de un comunicado, Star+ ofreció los primeros detalles sobre la miniserie que prepara con el volante mexicano, misma que ofrecerá un seguimiento especial durante cuatro Grandes Premios, y el último de estos será el Gran Premio de México.

¿De qué va la serie de Checo Pérez?

La serie, según Star+, ofrecerá una visión más cercana a la intimidad de Checo, de modo que podremos conocer un poco más sobre su círculo cercano dentro y fuera de la pista, entre a Antonio Pérez, su hermano; Jo Canales, su preparador físico, y tal vez su relación con los dirigentes de Red Bull, como Chris Horner.

Getty Images

La cadena de streaming seguirá de cerca a Checo Pérez en su preparación rumbo al Gran Premio de Singapur, al de Japón, Estados Unidos Unidos y finalmente México, tal vez pasando por el Show Run de Red Bull, que en este 2022 se realizará en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

“A través de imágenes exclusivas de su entrenamiento y de su preparación compartiendo con el cada fin de semana, los fans de la Fórmula 1 y del ídolo mexicano conocerán como nunca antes el mundo privado de Checo, descubriendo su círculo de confianza, el rol que juegan sus emociones, los recuerdos en cada circuito, su trabajo para prepararse mentalmente y el impacto que tiene en él la euforia del público”, indica Star+.

¿Cuándo se estrena?

La fecha indicada para el estreno de la serie es el 4 de noviembre, es decir, cinco días después del Gran Premio de México y aunque no especifica cuántos capítulos tendrá esta serie, por el número de Grandes Premios podemos intuir que serán cuatro.

Getty Images

Se espera que conforme se acerque la fecha de estreno se vayan revelando más detalles sobre esta serie, que de cualquier forma no está peleada con Drive to Survive, de modo que si Netflix lo considera, podremos ver al mexicano en la quinta temporada, aunque desconocemos qué rol tendrá Checo.