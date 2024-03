Lo que necesitas saber: El contrato de Checo Pérez con Red Bull termina a finales de la temporada 2024.

Entre tantos escándalos en garaje de Red Bull, Christian Horner se dio el chance para hablar sobre el asiento disponible que habrá en el equipo en el 2025 y de la renovación de Checo Pérez y al parecer todo va bien para nuestro piloto.

Según Horner, de los 16 pilotos que ‘matarían’ por un lugar con ellos, el único de todos ellos que lleva una buena ventaja es el tapatío y en términos de carrera, Chequito tiene la Pole Position.

Checo Pérez inició la temporada on fire – Foto: X (@redbullracing)

Checo lleva ventaja para la renovación

El inicio de la temporada 2024 de Checo Pérez ha sido muy sólido y consistente, no solo en la carrera, también durante las sesiones de Clasificaciones en las que no le ha costado llegar a la Q3. A diferencia de Daniel Ricciardo, otro de los candidatos a tomar su lugar en Red Bull que no ha logrado sumar un solo punto.

“Tenemos un coche fenomenal. Tenemos un asiento disponible para el próximo año. Probablemente tengo 16 pilotos que están desesperados por estar en ese coche el próximo año” Christian Horner para Motorsport Week

Con estos resultados, el piloto que se lleva la ventaja en el camino a la renovación es Pérez. Sus dos podios y su solvencia tras el volante del RB20 no ha pasado desapercibido para Horner, que en medio de tanto drama se dio el tiempo para elogiarlo.

Christian Horner y Checo Pérez

Horner reconoció que ‘Chequito’ tiene la Pole, aunque también mencionó que es él quien tiene todo que perder, pues en caso de no conseguir una renovación se quedaría sin su asiento: “Checo está en la pole. Es su asiento el que perder”, dijo el jefe del equipo.

Y es buen momento para recordar que la primera opción que tiene Red Bull para el 2025 es justamente el mexicano y no, no lo decimos nosotros el propio Horner y Helmut Marko han reconocido que ese es el plan y que todo depende del rendimiento de Chequito durante la temporada.

Segundo podio de Checo en 2024

La temporada recién comienza para Checo

Eso sí, no podemos olvidar que la temporada recién comienza y aún faltan más de veinte carreras por disputar, así que, la verdadera misión de Checo Pérez será mantener esa consistencia cada fin de semana.

Calendario completo de la Fórmula 1 para 2024 / Imagen: @F1

Y evitar caer en un bajón de rendimiento como le sucedió en el 2023 y sobre todo aprovechar el mal momento por el que atraviesa Daniel Ricciardo que no ha logrado hacer mucho con Racing Bull, incluso va perdiendo la lucha interna con Yuki Tsunoda y la presión comienza a caer sobre él, pues Helmut ya dijo que el australiano necesita encontrar algo, lo que sea, pero que lo haga sumar puntos.

¿Para ustedes quién debería quedarse en Red Bull?

