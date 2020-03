América no tiene la grandeza de River o Boca, dice el ‘Chelito’ Delgado

Mientras el 95% de las ligas de futbol del mundo están en pausa, hay algunos personajes que siguen dando mucho de qué habar, como lo es César el ‘Chelito’ Delgado, exjugador de Cruz Azul, Rayados, entre otros, quien generó polémica al decir que el América no tiene (ni tendrá) una grandeza en el continente americano como la posee River Plate o Boca Juniors. ¿Será?

De acuerdo a declaraciones dadas a ‘ESPN’, el ‘Chelito’ Delgado respondió a algo que dijo el ‘Piojo’ Herrera esta semana y es que para el DT del América, su equipo compite por ser el más grande del continente, hecho que el exjugador del Cruz Azul no considera que sea así pues piensa que clubes como River o Boca, ‘se lo lleva de calle’.

“No, no creo. Puede ser económicamente, pero más grande que River y Boca, no coincido con el ‘Piojo’. Él trabaja ahí y claro que defiende los colores de su equipo, pero no coincido de esa forma”, mencionó el ‘Chelito’ Delgado.

Aunado con esto, habló del momento que vive Cruz Azul y es que un tanto ‘contrario’ al América, el momento por el que pasan es muy bueno aunque siempre existen las críticas, pues cada vez que pierde, atacan a los jugadores y para bien o para mal, los directivos nunca son señalados.

“Por las noticias, lo veo muy bien por lo que dice la prensa. Cuando no se gana, el culpable somos los jugadores. Es difícil echarle la culpa a los directivos cuando la pelota pega en el poste y sale. También hay que echar culpa a los jugadores”, comentó el ‘Chelito’.

Para finalizar, el ‘Chelito’ dejó de lado al América y habló sobre su posible incorporación a Cruz Azul en el futuro pero en fuerzas básicas, donde comentó que le gustaría trabajar pero que no ha tenido ningún acercamiento para hacer eso posible.

“De Cruz Azul nadie me ha hablado. Tengo buena relación con Billy Álvarez y en un futuro me gustaría estar en las fuerzas básicas del equipo y me gustaría ayudar a formar jugadores. Sería lindo sacar jugadores para la selección nacional y hay una gran materia prima para que el futbol crezca en ese sentido”, sentenció el ‘Chelito’ Delgado.