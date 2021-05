Chelsea regresa 800 entradas que no se vendieron para la final de Champions League

La gente regresará a la final de la Champions League y no podemos estar más emocionados por eso porque de a poco todos los fanáticos están regresando a los estadios en la Champions y en México. Pero no todo es celebración, pues algunas entradas para la final entre Chelsea y Manchester City no se vendieron.

800 entradas no pudieron ser vendidas y hablamos de 5 mil 800 que fueron destinadas para el Chelsea, pero algunos de estos boletos, para ser más exactos 2 mil 800 que se vendieron con viajes de avion que se tendrían que vender por separado.

Es más fácil que se vendan boletos solamente para la final, porque también hubo algunos otros que se tuvieron que vender con todo y paquete de vuelo incluido. Esto fue un problema porque no sólo tendrían que pagar el boleto, sino también dentro del paquete el vuelo a Portugal.

Estos paquetes contienen un vuelo de ida y vuelta de 24 horas, estos incluían vuelos subvencionados por 200 libras., por lo que muchos de los fanáticos del Chelsea se han quejado. Dan Silver, miembro de la junta de Chelsea Supporter Trust dijo: “La falta de cuidado de la UEFA por los fanáticos ha vuelto a pasar a primer plano“.

No fue la única queja de los fanáticos del Chelsea pues consideran que los paquetes de la UEFA con estos vuelos de ida y vuelta son prohibitivos, el mismo Dan Silver mencionó: “Vender boletos por hasta 400 euros para una final de acceso limitado con viajes innecesarios es indignante cuando había soluciones obvias más cerca de casa“.

La final de la Champions League

Este 29 de mayo viviremos una edición más de la UEFA Champions League y tenemos las buenas noticias de que regresará la afición para este partido, también habrá espectaculo previo a la final que correrá a cargo de Marshmello y Selena Gomez como invitada.

Do Dragao, será el estadio en que se coronará un nuevo campeón y la UEFA ha confirmado que la capacidad del recinto será de 16 mil 500 aficionados, en una estadio que tiene una capacidad para 50 mil personas, obviamente sin contar con los 800 boletos que no se vendieron.

Ambos equipos llegan al partido con buenas noticias, pues por parte del Chelsea, el portero Edouard Mendy regresó a los entrenamientos después de una lesión y por parte del Manchester City, Sergio Agüero podrpa despedirse con un título que al momento el equipo no ha ganado.