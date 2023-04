La Champions League Femenina está cerca de llegar a su fin y la temporada 2022-23 ha sido espectacular. Barcelona y Chelsea volvieron a cruzarse y las Blues buscan cierta venganza por los antecedentes que tienen con la escuadra culé en el mismo torneo.

No obstante, Caroline Graham Hansen tiene con ventaja al Barça en una serie que se definirá nada más y nada menos que en el Camp Nou. La futbolista noruega se mandó un golazo para abrir la cuenta en el marcador global y el objetivo es enfrentar al ganador entre Wolfsburgo y Arsenal en la final.

El dominio blaugrana en la Liga F es innegable; sin embargo, han crecido exponencialmente en la Champions League. El Barcelona busca meterse a su cuarta final en las últimas cinco temporadas, aunque solo ganaron la de la campaña 2020-21 justo ante el Chelsea.

Caroline Graham Hansen del Barcelona celebra su gol ante Chelsea en la Champions League / Getty Images

Caroline Graham Hansen adelantó al Barcelona en la serie contra Chelsea

Stamford Bridge fue el escenario para dar inicio a las semifinales de la Champions League Femenina. Sin embargo, la ilusión de la afición blue se apagó ligeramente desde los primeros minutos del partido, con el único gol del partido apenas al 4′.

Caroline Graham Hansen creó su propia jugada desde la banda derecha. Luego de dejar atrás a la defensa del Chelsea, la extremo derecha sacó un disparo imposible para Ann-Katrin Berger y nos regaló un golazo.

La parte positiva para las dirigidas por Emma Hayes es que la diferencia en el global no es muy grande. No obstante, el Barcelona cerrará la serie nada más y nada menos que en el Camp Nou. A pesar de que no es su estadio durante toda la temporada, sí representa una fortaleza culé.

La afición del Barcelona se ha volcado sobre este inmueble en más de una ocasión para apoyar a sus jugadoras. Además, ha roto récords de asistencia precisamente en la Champions League Femenina. En abril de 2022, las blaugranas recibieron al Wolfsburgo y las golearon 5-1… Solo en la ida.

Aún así, el Chelsea tiene otra dosis de esperanza en Pernille Harder. El equipo inglés recuperó a una de sus goleadoras, que estuvo 5 meses fuera de actividad por una fuerte lesión en el tendón de la corva.

Pernille Harder volvió a las canchas en el Chelsea vs Barcelona de Champions League / Getty Images