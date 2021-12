Chivas y Diablos, los grandes amores de Carmen Salinas en el deporte mexicano

El mundo del espectáculo en México está de luto tras el fallecimiento de la actriz y productora Carmen Salinas, quien dejó un legado impresionante en el cine y la televisión. Pero más allá de su trayectoria profesional, la también ex diputada se caracterizó por ser una apasionada seguidora del futbol y, sobre todo, de las Chivas.

El amor de Salinas por el equipo rojiblanco tomó protagonismo en diferentes apuestas con otros personajes del medio. Manuel ‘El Loco’ Valdés o Jorge Van Rankin quedaron del otro lado de la moneda con su afición por el América y los Clásicos Nacionales eran una auténtica fiesta entre ellos.

Esta y otras demostraciones de pasión por Chivas, provocaron que el club se despidiera de Carmen Salinas como una de sus aficionadas más fieles: “Tu espíritu aventurero quedará en nuestros corazones. Gracias por apoyarnos siempre, Carmelita. Contamos con tu aliento desde lo más alto“, publicó el club en redes sociales.

Así comenzó el eterno amor de Carmen Salinas por Chivas

La pasión de Carmen Salinas por el futbol comenzó en casa, aunque no de la forma que muchos esperarían. Su ex esposo Pedro Plascencia era fiel seguidor del Atlas y el gusto de la actriz por Chivas comenzó casi casi por llevarle la contra a su entonces pareja.

“Me hice de Chivas porque vivía en el Sector Libertad; en la Belisario Domínguez vivían los papás de Pedro (su esposo), que en paz descansen. Entonces Pedro rentó una casita en la calle de Jarauta, de esas antiguas. Él estaba viendo un partido en la sala de Atlas contra Guadalajara.

“Quise hablar con él y le dije: ‘oye, mi amor, fíjate que quería consultar esto’ y me dice ‘ahorita no me estés molestando porque está jugando mi equipo’. Nunca me había hablado así, me molesté y entre mí dije que ojalá ganaran las Chivas. De ahí nunca me perdí un partido del Guadalajara“, contó en 2020 en una entrevista con Enrique Bermúdez.

En la misma conversación, Carmen Salinas recordó que también pisó las canchas como jugadora. En la Copa del Mundo Femenil de México 1971 (no avalada por la FIFA) fue capitana en un equipo de actrices que se enfrentó a una escuadra conformada por cantantes.

Aquel encuentro tuvo lugar antes de la Final entre México y Dinamarca, que al final dejó a las mexicanas como subcampeonas. Pero volviendo al amor por el ‘Rebaño Sagrado’, la productora quería transmitirle la pasión a su hijo Pedro, que murió en 1994, y le tejía ropa del equipo desde pequeño.

La relación con Cuauhtémoc Blanco y la pasión por el beisbol

Por si fuera poco, Carmen Salinas no solo encabezó la rivalidad entre Chivas y América, sino que compartió la pantalla chica con figuras como Cuauhtémoc Blanco: En la telenovela ‘El Triunfo del Amor’ fueron madre e hijo.

Ahora, el ex futbolista y actual gobernador de Morelos se despidió con un video en las grabaciones de la novela, que emocionó a propios y extraños en redes sociales.

Nos quedamos con los mejores recuerdos Carmen, te vamos a extrañar. Gracias por tanto. pic.twitter.com/sVhSIQlipP — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) December 10, 2021

En cuanto al beisbol, Carmen Salinas era fiel seguidora de los Diablos Rojos del México. Con un sinfín de anécdotas que se remontan al Parque del Seguro Social, la actriz fungió como madrina del equipo hasta en cinco ocasiones y disfrutaba de sentarse en el dugout para disfrutar los partidos.