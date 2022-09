"Ya es suficiente": La postura de Chivas tras las polémicas del VAR ante Toluca

Chivas empató su partido de la jornada 12 de la Liga MX contra Toluca sin goles en un cierre polémico y que tuvo al VAR como protagonista, pues las decisiones tomadas anularon un golazo del ‘Chicote’ Calderón por un presunto fuera de lugar y anuló un penal.

Las críticas al arbitraje encabezado por César Ramos Palazuelos llegaron por parte de las dos televisoras principales de México, pues durante la transmisión Raúl Pérez reprobó ambas decisiones arbitrales, mientras que en TV Azteca, David Medrano argumentó que el VAR nunca dio pruebas contundentes para anular el gol de Calderón.

“El VAR no sirve, no sirve para el futbol. La tecnologia sirve, pero así como la aplican en futbol no sirve”, comentó Raúl Pérez después de que echaran para atrás el penal.

“Urgen que liberen los audios del VAR como ocurre ya en algunas ligas del mundo. El VAR no encontró una toma contundente en el gol anulado a Chivas. Las tomas no demuestran en forma clara y contundente que no haya sido fuera de lugar. En el penalti sabrá Dios que vio el VAR y convenció al árbitro”, publicó Medrano.

Especial

La postura de Chivas

Al finalizar el partido, el técnico del Rebaño, Ricardo Cadena, elogió la forma de jugar del Toluca, y al momento de responder sobre la actuación de los árbitros, el estratega prefirió no echarle leña al fuego, pues quines ciritan a los silbantes suelen ser sancionados con multas económicas por reglamento, pero queriendo y no queriendo sí lanzó una pedrada.

“Está demás hablar del arbitraje, ya es suficiente, ya no voy a hablar de esa parte porque es increíble”, indicó el timonel.

En rede sociales, Chivas hizo algo similar, de modo que fue irónico con una de sus publicaciones. “Para VARiar, con penal y golazo anulado, empatamos en Toluca”.

Chivas