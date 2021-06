Reportan estable y consciente a Christian Eriksen gracias a maniobras de RCP en el Dinamarca vs Finlandia

Christian Eriksen, jugador de la Selección de Dinamarca, protagonizó una de las escenas más delicadas del año en el mundo del deporte. El futbolista cayó repentinamente en el terreno de juego durante el partido contra Finlandia, en el tercer partido de la Eurocopa y el primero del grupo B.

A los 42 minutos del partido, Eriksen se desvaneció repentinamente, por lo que jugadores de Dinamarca como de Finlandia pidieron desesperados el ingreso de las asistencias médicas. El jugador fue estabilizado tras perder el conocimiento y sufrir convulsiones, mientras que jugadores daneses rodearon a los médicos para evitar escenas de morbo.

Tras casi 10 minutos, el futbolista fue retirado en camilla, escoltado hacia una ambulancia por sus compañeros, quienes lo cubrieron con un par de mantas blancas y de inmediato fue trasladado a un hospital.

A las 12:25 horas, tiempo de México, la UEFA dio a conocer que el jugador ya estaba en un hospital de la capital danesa y que se encontraba estable, a la vez de explicar que habría una nueva reunión entre el cuerpo arbitral y selecciones para determinar qué sucedería con el partido.

“Tras la emergencia médica que involucró al jugador danés Christian Eriksen, se ha producido una reunión de crisis con ambos equipos y árbitros y se comunicará más información a las 19:45 CET. El jugador ha sido trasladado al hospital y se ha estabilizado”, indicó la UEFA.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021