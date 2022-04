Goles y asistencias: El espectacular regreso de Christian Eriksen con Brentford y Dinamarca

La Eurocopa 2020 quedó marcada por el desvanecimiento de Christian Eriksen en el Dinamarca vs Islandia. Poco después se dio a conocer que se trató de un problema en el corazón que le quitó los signos vitales durante un momento y el futbolista requirió un desfibrilador para seguir con su vida de manera normal.

Sin embargo, la gran incógnita era saber si Eriksen podría volver a jugar futbol. Ese fue su deseo desde el día 1 en recuperación y lo logró. Ahora milita con el Brentford de la Premier League y también se reencontró con la selección danesa en lo que parece un regreso inmejorable entre goles y asistencias; si no nos crees, por acá te dejamos las estadísticas que lo comprueban. ⬇️

Después de una larga ausencia y de la incertidumbre de no saber si volvería a jugar, Christian Eriksen logró reaparecer a nivel de clubes y selección. El Brentford le abrió las puertas a la Premier League y debutó el 26 de febrero ante el Newcastle. Luego tuvo actividad contra el Norwich City el 5 de marzo y el 12 del mismo mes dio su primera asistencia enfrentando al Burnley.

A mediados de marzo llegó la Fecha FIFA y como Dinamarca ya había clasificado al Mundial de Qatar 2022, encaró un par de amistosos. El primero fue ante Países Bajos, mismo que representó el primer gol de Eriksen con su país y si bien el duelo terminó en derrota de 4-2, el mundo entero se emocionó por ver al ’10’ ingresar de cambio para luego acortar distancias.

Y eso no fue todo, porque Christian Eriksen también se hizo presente en el marcador contra Serbia. La victoria de 3-0 de los daneses cerró con broche de oro gracias al tanto del oriundo de Middelfart al minuto 57. Pero al regresar a la concentración del Brentford, el centrocampista reafirmó su buen momento ante la portería.

Las ‘Abejas’ perdían por la mínima diferencia en la Fecha 31 de la Premier League y el encuentro terminó 1-4 para la visita en Stamford Bridge. Al minuto 54, Bryan Mbeumo armó un contraataque letal, en el que el francés jaló la marca de tres futbolistas. Hakim Ziyech se dio cuenta del error cuanto Eriksen apareció solo y su alma para rematar y dar vuelta al marcador.

CHRISTIAN ERIKSEN HAS JUST GIVEN BRENTFORD THE LEAD OVER CHELSEA🤯pic.twitter.com/X8M2JlvTxw

— PointsBet Sportsbook (@PointsBetUSA) April 2, 2022