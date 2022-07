Los elogios de Chris Horner a Checo Pérez por la remontada en Silverstone: "Ves que no debes rendirte"

Red Bull tuvo un día complicado en el Gran Premio de Gran Bretaña, pero no todo fue malo. Checo Pérez remontó desde la posición 17 (que en ese momento era la última) hasta llegar al podio y meterse al segundo lugar, así que Christian Horner aprovechó para aplaudir su trabajo.

Además de recuperar posiciones, Checo se mandó ataque y defensa espectaculares en una épica batalla contra Hamilton y Leclerc. Este desenlace promete ser de los mejores en la temporada, pero a Horner le dejó una gran lección que compartió al terminar la carrera.

“Pérez estuvo genial hoy. Así vuelves a ver que nunca debes rendirte. Sufrió daños en la primera vuelta tras un toque con Leclerc. Así que se ha recuperado increíblemente de una acumulación de media vuelta. Fenomenal“, declaró para Sky Sports.

Getty Images

Aun así, Christian Horner no se fue del todo satisfecho. El jefe de Red Bull aceptó cierta frustración por no haber podido quedarse con la victoria; no obstante, reconoció la importancia de que Checo se aleje de Leclerc en el campeonato de pilotos.

“Teníamos un buen coche, así que es frustrante no ganar. De todas formas, el daño en el campeonato es limitado, Pérez ha aumentado su ventaja sobre Leclerc y en el campeonato de constructores hemos perdido sólo diez puntos. Teniendo en cuenta el día que hemos tenido, es destacable“, agregó Horner.

Getty Images

El análisis de Horner sobre Verstappen en Silverstone

Max Verstappen ya no pudo pelear por el podio en Silverstone, pero Horner explicó lo que sucedió con su auto. El neerlandés lideró la carrera en diferentes momentos y alertó pérdida de potencia, lo cual abrió el camino a la victoria de Sainz.

“La primera salida de Max fue muy buena. Tuvo un gran ritmo hoy, pudo tomar la delantera y construir una ventaja. Golpeó algunos escombros que causaron un gran daño en la parte inferior del auto. Perdió una gran carga aerodinámica, luego usamos el neumático duro y eso lo hizo más difícil para él“, sentenció Horner.