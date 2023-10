Lo que necesitas saber: Lewis Hamilton aseguró que ninguno de los compañeros de Max Verstappen (incluido Checo) eran tan competitivos como los que él ha tenido.

¿Vieron las declaraciones de Lewis Hamilton sobre Checo Pérez? Hamilton aseguró que Red Bull trata mal a Chequito y sus palabras no le gustaron nada a Christian Horner, quien le recordó al hombre de Mercedes que hace unos meses él mismo cuestionó el nivel del mexicano.

Parece que por andar en el Gran Premio de México todos quieren quedar bien con el ‘Intimidador’, pues varios han llenado de elogios al piloto local y no es que no se los merezca, pero generalmente no suelen ser tan amables con él.

Checo se rifó en las prácticas del GP de México / Foto: Getty

¿Qué dijo Hamilton sobre Checo?

Bueno, después del primer día de Prácticas Libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Lewis Hamilton habló sobre el desgaste mental en el que ha estado Checo Pérez en los últimos meses y resaltó el poco apoyo que recibe de Red Bull.

“Pienso que su equipo realmente no le está dando un gran apoyo. Sé que al equipo (Red Bull) lo conforman muchos integrantes, pero hay personas en particular que lo afectan psicológicamente y no lo apoyan“ Lewis Hamilton sobre Checo Pérez

Checo Pérez y Lewis Hamilton / Foto: Getty

En las últimas semanas, Checo ha tenido que escuchar una gran cantidad de rumores sobre su futuro, desde los candidatos ‘segurísimos’ para tomar su asiento con los ‘Toros’, su ‘final de contrato’ y hasta su ‘retiro asegurado’, así que no ha tenido una temporada fácil.

“No he vivido exactamente algo como lo que está pasando Checo, pero como piloto entiendo las presiones psicológicas y mentales; si yo escuchara a Toto cada fin de semana decir cosas tan negativas sobre mí, sería muy difícil” Hamilton acerca de presión sobre Checo

Según Hamilton, nunca ha vivido algo igual a Checo, ni siquiera en sus mejores años cuando tenía la ‘obligación’ de refrendar su campeonato mundial de la F1. Y es que Checo no solo ha tenido que escuchar críticas de la prensa, también de los miembros de su propio equipo.

Lewis Hamilton, piloto de Mercedes / Fotografía Getty Images

Horner respondió las declaraciones de Hamilton

Christian Horner, jefe de Red Bull, no dejó pasar la oportunidad de recordarle a Lewis Hamilton que hace unas semanas él mismo cuestionó el nivel de Checo y aseguró que no era tan competitivo para Max. “En mi opinión personal. Valtteri, y en realidad todos mis compañeros de equipo, han sido más fuertes que ha tenido Max” dijo Hamilton.

“Es muy agradable que Lewis tenga tanto cuidado y atención (por Checo) cuando cuestionaba la validez de los compañeros de Max hace solamente unas semanas“ Christian Horner sobre las declaraciones de Hamilton

Christian Horner y Checo Pérez

Según Horner, todos en la escudería austriaca están apoyando a Checo y el objetivo principal es asegurar el subcampeonato de pilotos, aunque si no lo consigue, su lugar dentro del equipo no corre peligro.

