Lo que necesitas saber: Lewis Hamilton aseguró que sus compañeros de equipo han sido más fuertes que los de Max Verstappen, incluido Checo Pérez.

La rivalidad entre Max Verstappen y Lewis Hamilton va más allá de las pistas, pues aunque ya no los vemos pelear por el campeonato de la F1, siguen dejando en claro que son todo, menos amigos. Está vez Hamilton aseguró que todos sus compañeros han sido más fuertes que los que ha tenido Max.

No podemos negar que el siete veces campeón del mundo ha tenido grandes compañeros; Fernando Alonso, Nico Rosberg, Jenson Button y Valtteri Bottas, hombres con más experiencia que Carlos Sainz, Alex Albon, Pierre Gasly o Daniel Ricciardo y con más títulos que Checo Pérez.

Lewis Hamilton y Toto Wolff / Fotografía Getty Images

Los compañeros de Hamilton han sido mejores que los de Verstappen

Y no es una mentira que Red Bull le ha servido todo en bandeja de oro a Max Verstappen desde que llegó al equipo, todo gira en torno a él, incluso los duelos contra sus compañeros, que están prácticamente obligados a jugar a favor del neerlandés y no en su contra. Checo es el mayor ejemplo de eso.

“Y en mi opinión personal. Valtteri, y en realidad todos mis compañeros de equipo, han sido más fuertes que ha tenido Max” Lewis Hamilton sobre Max Verstapppen

Checo no es tan fuerte, según Hamilton

Chequito ha tenido que servirle de ‘guardaespaldas’ a Max en varias ocasiones, también ha tenido que ver cómo las estrategias de equipo tienen preferencia por el neerlandés, mientras que, el apoyo de Max a Checo es nulo. Sin mencionar que el coche entre ambos es bastante diferente, todas las actualizaciones son para Verstappen.

Checo Pérez, piloto de Red Bull / Fotografía F1

Por eso es que Lewis Hamilton aseguró que a diferencia de Max, él sí ha tenido que enfrentarse a sus compañeros de equipo, por ejemplo, nadie puede olvidar esa lucha sin piedad que tuvo con Nico Rosberg cuando el alemán se proclamó campeón del mundo por encima del británico, sin órdenes de equipo y sin piloto 1-2.

Pero Hamilton no paró ahí, dijo que las nueve victorias consecutivas del neerlandés no le sorprenden, ni siquiera le parece algo impresionante, mucho menos después de comparar su rendimiento con el dominio de Michael Schumacher o el de Sebastian Vettel.

“Lo hemos visto a lo largo de la historia. No estoy más impresionado que cuando Michael Schumacher lideraba, cuando Sebastian Vettel lideraba, cuando Kimi Raikkonen pilotaba, cuando Fernando Alonso ganaba… lo mismo” Lewis Hamilton sobre el dominio de Max

Lewis Hamilton, siete veces campeón de la F1 / Fotografía Getty Images

“Lewis Hamilton está celoso”

Max Verstappen no se quedó callado después de tantas declaraciones en su contra, aseguró que Hamilton solo está celoso del momento por el que atraviesa él; “Tal vez Lewis esté un poco celoso de mi éxito actual. Él puede pensar que gana algo con eso, con ese tipo de declaraciones, pero a mí no me importa”.

Max Vestappen obtuvo la pole en el GP de Canadá – Foto: Getty Images

No solo eso, dio un golpe directo al ego de Mercedes y Lewis, apuntó que perder tanto después de estar tan acostumbrados a ganar debe ser bastante doloroso

“Creo que es muy difícil para ellos lidiar con las derrotas en Mercedes, después de todos estos años en los que han ganado tanto. Pero en algún momento también tienes que ser realista, si sabes que no está ahí. Max Verstappen sobre Lewis Hamilton y Mercedes

Por ahora, Max Verstappen disfruta de su dominio en la F1 y con el respaldo incondicional de Red Bull seguramente lo veremos ganar más carreras en la temporada y su tercer campeonato, porque no existe nadie que pueda bajarlo del podio.

Te puede interesar