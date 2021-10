“Fue brillante”: Christian Horner destaca el trabajo de Checo en Austin aun con un resfriado

¡Siiiiuuuu! Checo Pérez no solo ha encontrado su mejor nivel desde que llegó a Red Bull, sino que esto le ha valido los aplausos y reconocimientos de personajes como Christian Horner. El jefe de la escudería está contento y lo que le sigue con los últimos podios del mexicano y Max Verstappen, quien se acerca a su primer título en la Fórmula 1.

El mismo Pérez explicó que no tuvo acceso al agua durante toda la carrera. Esto provocó una descompensación en su cuerpo, ya que se estima que dentro del monoplaza alcanzó los 50 grados centígrados. No obstante, esta no fue la única complicación física que encontró el tapatío.

Además de soltar uno que otro halago para Checo, Christian Horner dio a conocer que el piloto no se sintió bien durante las horas previas a la carrera e incluso se habló de diarrea. Asimismo, destacó que este tema no pasó factura en términos mayores porque el desempeño y el resultado fueron los esperados.

“Pasó un poco por debajo del radar y también tenía un ligero resfriado. Entonces es más difícil sin beber, pero su confianza crece y se acerca la carrera de su casa. Fue absolutamente brillante, tuvo una buena forma de manejo“, indicó Horner.

Ahora habrá una semana de descanso previa al Gran Premio de México, que ya ilusiona a la gente de Red Bull y sus aficionados.

Checo Pérez, clave en el cierre del año para Christian Horner

A falta de 5 carreras en 2021 y con los campeonatos en juego, Christian Horner reconoció que el papel de Checo Pérez es fundamental para Red Bull. El objetivo es que el mexicano siga en la parte alta de las parrillas de salida, así como en los podios de las siguientes fechas.

“Es crucial tenerlo allí en esta etapa de la temporada. Está en el podio y no ha bebido nada y ahora se acerca la carrera de su casa. Habrá buenas carreras para Max, pero también buenas carreras para Lewis“, añadió.