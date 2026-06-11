El 11 de junio de este año estuvo marcado en el calendario desde el momento en que FIFA hizo oficial que hoy iniciaría el Mundial 2026. El conteo terminó. La Selección Mexicana inauguró la Copa del Mundo contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México ¡y lo hizo con un triunfo histórico!

Revive a continuación los mejores momentos de la inauguración del Mundial 2026, esos que marcarán para siempre este día: la ceremonia, los himnos, el silbatazo inicial y los goles.

México rompe maldición en juegos inaugurales en Mundiales / Foto: Mexsport

Los momentos clave del triunfo de México vs Sudáfrica y la inauguración del Mundial 2026

Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026. ¿El segundo? Cortesía de Raúl Jiménez, en el que es su primer gol en copas del mundo.

Así o más histórico el triunfo de México en la inauguración del Mundial 2026.

Segundo tiempo del México vs Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026

¡Silbatazo final en la sagrada cancha del Coloso de Santa Úrsula! Regocíjate, acabas de presenciar historia pura pues es la primera vez en la historia del futbol que México gana en la inauguración de un Mundial. Ocurrió el 11 de junio de 2026 y en nuestra casa, con nuestra gente.

México vence a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026

¡No puede ser! Ya en tiempo de compensación, Sudáfrica se escapó con el balón controlado y César Montes tuvo que cometer falta táctica. El problema es que el silbante juzgó que era último hombre y lo echó. Tarjeta roja para México y se pierde el juego contra Corea.

Minuto 83 y llega la segunda tarjeta roja para Sudáfrica. ¡Venga! Es momento de ir por al menos otro gol para llegar con mayor confianza al resto de la fase de grupos.

Minuto 80 y suena el Cielito Lindo en el Estadio Ciudad de México. La Selección lo gana 2-0 y nada evitará que gane por primera vez en la inauguración de un Mundial y sueñe con una participación histórica.

Minuto 67 y vivimos historia… ¡Raúl Jiménez remata de cabeza en el área chica y pone el 2-0! Escenario perfecto: en casa, en el mítico Estadio Azteca, Ciudad de México o como quieran llamarlo. Un goleador histórico de nuestro país hace su primera anotación en una Copa del Mundo con dedicatoria al cielo para su padre e iguala a Jared Borgetti como segundo máximo goleador de la Selección Mexicana en la historia.



Foto: MexSport

Minuto 66: Lo pedimos y se nos hizo… ¡Gilberto Mora entra a la cancha y el Estadio Ciudad de México corea su nombre!

Minuto 60 y México no aprovecha el hombre de más. Se acerca al área pero no se ve la contundencia esperada. ¡¿A qué hora va a entrar Gilberto Mora!

¡Minuto 49 y Sudáfrica se queda con 10 hombres! México empezó la segunda mitad con todo y Brian Gutiérrez se iba solito de frente al arco, pero Sphephelo Sithole lo tropezó al borde del área y se ganó la tarjeta roja.

Primer tiempo del México vs Sudáfrica

A estirar las piernas. Termina la primera mitad con el marcador 1-0 a favor de México. Los sudafricanos no traen nada, esto debería ir por lo menos 3-0. ¡A 45 minutos de ganar por primera vez en la inauguración de un Mundial!

Minuto 44 y Sudáfrica tiene su primer tiro a gol, con un disparo desde fuera del área que amenazaba con clavarse en el ángulo pero tenemos portero. El Tala controló la esférica sin problema.

¡Quiñones tuvo el segundo! El campeón goleador de Arabia quedó de frente tras un pase magistral de Brian Gutiérrez al minuto 41, pero el balón se fue directo al poste. ¡Los Bafana Bafana se salvaron!

Minuto 36 y se mantiene el 1-0 con claro dominio del Tricolor. Si cae otro gol, sin duda será de la Selección Mexicana.

Minuto 24 y Sudáfrica tuvo su primera de peligro tras un titubeo del Tala Rangel. Encontraron un tiro libre que metieron al área pero no pasó del susto.

¡Gol de México! Minuto 9 y Julián Quiñones aprovecha el robo de balón de Erik Lira al borde del área. ¡Ya lo está ganando la Selección Mexicana! Es el gol número 2721 en los mundiales y el número 63 de México ; además, es el tercer gol más rápido en la Copa del Mundo.

Minuto 9 y aprovecha el robo de balón de Erik Lira al borde del área. ¡Ya lo está ganando la Selección Mexicana!

Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial 2026 / Foto: MexSport

01:06 pm, ¡y arrancó el Mundial 2026! México controla el balón tras el silbatazo inicial de la tercera Copa del Mundo en nuestro país.

Los himnos del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026

El momento más mágico del día, del mes, del año… Alejandro Fernández cantó el himno de México, acompañado por 87 mil almas en el Estadio Ciudad de México y por millones desde todo el país. ¡El himno más hermoso del mundo da inicio al Mundial 2026!

Tyla entonó el himno de Sudáfrica con el nuevo protocolo presentado por FIFA para el Mundial 2026 (AQUÍ te lo explicamos a detalle).

Foto: @gianni_infantino (Instagram)

El maestro Andrea Bocelli toma el centro del Estadio Ciudad de México, rodeado por las 48 banderas y acompañado por EJAE. ¡Una escena memorable!

Salma Hayek entra en escena: da la bienvenida al mundo y presenta las 48 banderas de los países clasificados al Mundial 2026. “¡Qué viva México y qué viva el futbol!”, fue la frase con la que cerró su breve participación.

12:33 y termina el calentamiento de los equipos. La cuenta regresiva está a minutos de terminar.

Foto: MexSport

Sudáfrica presenta también su mejor XI para enfrentar a México.

Imagen: @bafanabafana

¡ALERTA! Tenemos alineación oficial de la Selección Mexicana para enfrentar a Sudáfrica. ¡El Tala va de titular en la portería y Édson va a la banca!

Alineación de México para la inauguración del Mundial 2026 / Foto: @miseleccionmx

Lo mejor de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

¡Y se presenta Dai Dai! Shakira canta por primera vez en vivo la canción oficial del Mundial 2026. La reina de los mundiales está en México.

Y tras Danny Ocean, ¡Belinda y Los Ángeles Azules se rifan “Por ella”, tema del álbum oficial del Mundial 2026.

¡Maná encabeza el desfile de talento musical en el centro del campo!

11:43 am y oficialmente comienza el Mundial 2026 con una ceremonia que promete remontarnos a nuestras raíces prehispánicas con la voz de Lila Downs… ¡Chulada!

La previa de la inauguración del Mundial 2026

11:15 am ¡y la Selección Mexicana llega al Estadio Ciudad de México! Javier Aguirre bajó primero del autobús y al grupo de jugadores lo encabezó Johan Vásquez.

Estamos desde las gradas del Estadio Ciudad de México y checa nomás que ambiente tan hermoso. ¡El Coloso resuena!

Y pues así se ve y suena las gradas del Estadio Azteca, los fans correan “Mi mayor anhelo” #SomosMéxico #mundialdefútbol pic.twitter.com/gyxYoCqcgy — Sopitas (@sopitas) June 11, 2026

La Selección de Sudáfrica llegó al Estadio Ciudad de México a las 10:55 de la mañana y lo hicieron con un baile que nos recuerda que más que futbol, el Mundial es un sueño cumplido por el simple hecho de estar presentes.

South Africa arrived at the stadium with a dance

pic.twitter.com/pMjQcwOoUC — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) June 11, 2026

Por cierto, siempre sí hubo Fan Fest en el Zócalo, pero las filas son enormes. Acá una vista desde la calle Venustiano Carranza. FIFA anunció que el Fan Fest ya alcanzó su máxima capacidad.

Fan Fest CDMX

La mañana comenzó bien complicada con el cierre de varias estaciones del metro en las líneas 1, 2 y 3. Acá te vamos actualizando.

¡Pues muy malas noticias, empezamos maaaaal! Varias estaciones de la Línea 2 del Metro no están dando servicio, sin importar que ya haya personas esperando en el andén como acá en Bellas Artes pic.twitter.com/81o1FWp7Qu — Sopitas (@sopitas) June 11, 2026

Alineación titular de México

Se abren las puertas del Estadio Ciudad de México

Poco después de las 8:00 de la mañana se abrieron las puertas del Estadio Ciudad de México o Estadio Azteca, pese a que el plan original era que se abrieran a las 9:00, así que ya hay banda dentro de las tribunas a cinco horas de iniciar el partido.

Nosotros llegamos poco antes de las 7:00 y ya había filas para entrar al inmueble.

Después de Uber, Metro, otra vez Uber, de nuevo Metro y Tren Ligero… oficialmente podemos decir: ¡ya estamos en el Estadio Azteca! #MundialDeFútbol pic.twitter.com/dxTROAFmlp — Sopitas (@sopitas) June 11, 2026

Sopitas y Max ya anda en el Estadio Azteca con todos los detalles del ambiente, la afición y la inauguración del Mundial



En vivo https://t.co/HgIf17wdq5

105.3 FM por @chilango_radio pic.twitter.com/hBAHhRhMGa — Sopitas (@sopitas) June 11, 2026