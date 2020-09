La lesión de Christian McCaffrey parece ser más seria de lo que se pensaba. El corredor de las Carolina Panthers, y el pick uno de muchos para su Fantasy, se perdería “varias semanas” de la temporada 202o de la NFL.

En un domingo gris que marcó la Semana 2 de la NFL por las múltiples lesiones que se presentaron (acá te las dejamos), Christian McCaffrey ya no participó en el último cuarto del partido que las Panthers perdieron ante los Tampa Bay Buccaneers.

Christian McCaffrey injured his ankle today. What do you see? pic.twitter.com/N50PQl5Vv2

De acuerdo a información de Adam Schefter de ESPN, el corredor estelar de la NFL se perderá varias semanas. En un principio se tenía confianza de que la lesión en el tobillo no fuera tan grave pero ahora podría ser mínimo un mes en el que no contarán con él.

Panthers’ RB Christian McCaffrey is expected to be sidelined “multiple weeks” with the ankle injury he suffered Sunday, per source.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) September 21, 2020