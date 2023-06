Christian Horner convive mucho con Toto Wolff a lo largo del año. Se da la mano casi todos los fines de semana, comparten espacios en las conferencias de prensa entre otras actividades en el paddock de cada Gran Premio, pero su relación no está ni cerca de ser considerada como una amistad.

La temporada 2021 de Fórmula 1 fue especialmente estresante para ambos tras la pelea por el campeonato de pilotos entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, por lo cual la tensión entre los directores de las escuderías Red Bull y Mercedes fue tensa, y cualquier rumor sobre una amistad se vino abajo.

Toto Wolff y Christian Horner / Reuters

Christian Horner no es amigo de Toto Wolff ni de broma

Horner dejó claro en el documental Secrets of Success que no sería honesto ser amigo de tu rival, más allá de que Mercedes se ha quedado lejos de Red Bull desde la temporada 2022, pero no hay que descartar una nueva batalla entre estas dos escuderías en un futuro.

“Nunca he creído que puedes ser el mejor compañero de tu competidor. Creo que sería deshonesto ser mejor amigos. Quiero que todos en mi equipo vean que contra quien sea que estemos compitiendo estamos allí para competir y como equipo estamos unidos”, mencionó el expiloto británico.

Christian Horner, Helmut Marko y Adrian Newey / Getty Images

Horner y la batalla mental que le ganó a Toto

Durante aquella temporada se recuerda el momento en el que Toto Wolff perdió el control en el Gran Premio de Arabia, tomó los audífonos y los azotó fuerte contra la mesa tras una maniobra de Verstappen sobre Hamilton.

Ese momento, consideró Horner, fue el momento en el que Toto Wolff comenzó a perder el juego mental y eso contagió al resto del equipo Mercedes, que una carrera después perdió el campeonato de pilotos en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi.

“Cualquier deporte es un juego mental, pero cuando ves que una parte de tu rival pierde la cabeza y rompe un par de auriculares, piensas: ‘Está bien, estás sintiendo la presión’. Y si él la sintió, entonces todos los demás a su alrededor se contagiaron y eso les afectó”, indico Horner.