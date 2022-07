Razones para no perderte el clásico entre LAFC y LA Galaxy y dónde verlo

Un nuevo clásico del futbol está por jugarse este fin de semana. LAFC y LA Galaxy protagonizarán una nueva edición del llamado clásico del tráfico en la MLS y sí, hay buenas razones para no dejar de ver este encuentro.

Foto: Getty

Distintos ingredientes se combinan para hacer de este partido algo interesante pese a no vivir en Los Ángeles o no ser aficionado a alguno de esos equipos, tal como ocurre con otros grandes derbys y rivalidades en el mundo (guardando toda proporción).

Carlos Vela vs ‘Chicharito’ Hernández

Para empezar, en México el ingrediente principal será ver frente a frente una vez más a dos de los delanteros mexicanos más destacados de los últimos años. Carlos Vela y ‘Chicharito’.

Amigos fuera de la cancha pero rivales desde que ambos juegan en la MLS con los diferentes equipos de Los Ángeles. Así lo ha dejado claro el propio Vela en sus más recientes declaraciones previo al partido.

Foto: Getty

Será apenas la segunda ocasión en que Vela y ‘Chicharito’ estén en la misma cancha en el clásico del tráfico. Recordemos que Hernández llegó al Galaxy en 2020, pero la pandemia y las lesiones de ambos jugadores impidieron que estuvieran en un partido simultáneamente hasta abril de este 2022.

En la primera y única ocasión que eso sucedió, ‘Chicharito’ se llevó el triunfo luego de marcar en la victoria del Galaxy sobre LAFC; el partido terminó 2-1.

Foto: Getty

¿El debut de Chiellini?

Uno de los flamantes refuerzos del LAFC en este verano es sin duda Giorgio Chiellini. El histórico defensor jugó su último partido con Italia en la Finalissima y podría ver minutos en el clásico del tráfico.

De acuerdo con ESPN, el técnico del LAFC aseguró que Chiellini es elegible para jugar, aunque no quiso confirmar que vaya a estar en el once titular o sea una opción de cambio en el partido.

Foto: Getty

Se ve complicado, pero Gareth Bale podría debutar en la MLS

Es una opción muy lejana pero el DT del conjunto donde milita Carlos Vela no pierde la esperanza. Gareth Bale ya fue registrado en el equipo y no tendría impedimento alguno para jugar, excepto por los documentos que aún no le permiten entrar a Estados Unidos. Si en una de esas llega a tiempo, igual y lo vemos aunque sea en la tribuna.

Duelo por la cima

El partido entre LAFC y Galaxy se llevará a cabo en un momento clave de la temporada. El equipo de Vela está en la cima de la Conferencia Oeste, pero una derrota ante el Galaxy pondría en riesgo eso. El equipo del ‘Chicharito’ marcha 4to y se acercaría a sólo seis puntos de su archirrival.

¿Cuándo y dónde ver el juego entre LAFC y LA Galaxy?

Suficientes motivos, ¿no? Bueno, si quieres verlo, el partido se jugará este viernes 8 de julio a las 9 de la noche (hora de CDMX), y la transmisión va por ESPN y Star+.