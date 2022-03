2 lugares, 1 repechaje y 5 países: Así está la clasificación en las eliminatorias de Conmebol rumbo a Qatar 2022

En Sudamérica las cosas están color de hormiga en la clasificatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022. Conmebol otorga cuatro cupos y medio para la Copa del Mundo y dos de ellos ya los tienen Brasil y Argentina, pero el resto se disputan entre cinco países.

Sólo dos partidos restan en la clasificación, o sea, seis puntos son los que definirán a los invitados a la Copa del Mundo. Ecuador, Uruguay, Perú, Chile y Colombia son las selecciones que se juegan la vida en las eliminatorias de Conmebol.

Aunque son cinco los países que pelean los puestos en el Mundial de Qatar 2022, el resto de las selecciones jugarán un papel importante porque tendrán partidos sumamente importantes que podrían afectar la tabla de clasificación de Conmebol.

Ecuador se encuentra en tercera posición con 25 puntos, Uruguay en cuarto con 22, Perú en quinto con 21, Chile en sexto con 19 y finalmente, Colombia en séptimo con 17. Todas estas selecciones están en la pelea por uno de los boletos a la Copa del Mundo.

La cosa es que, Colombia necesita casi un milagro para poder clasificar, ya que necesita ganar los dos partidos restantes que tiene, mientras que Ecuador sólo necesita un empate para asegurar como mínimo el repechaje de Conmebol.

Todos los escenarios de las eliminatorias de Conmebol para Qatar 2022

Ecuador

Afortunadamente para Ecuador, tiene un escenario más que favorable en sus últimos dos partidos de eliminatorias de Conmebol. Enfrenta a Paraguay, que ya está eliminado y a Argentina, que ya está clasificado.

Un empate ante Paraguay le aseguraría la clasificación al repechaje, como mínimo y una victoria en tierra ‘Guaraní’, le aseguraría un boleto directo al Mundial de Qatar 2022.

Uruguay, con proceso nuevo en Conmebol

Óscar Washington Tabárez dejó el banquillo de su amada Uruguay en esta eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Diego Alonso se encargó de la selección con un par de partidos de alto calibre para cerrar el ciclo de clasificación en Conmebol.

Perú y Chile, son sus siguientes enfrentamientos y rivales directos. Una victoria sobre Perú le aseguraría como mínimo el boleto al repechaje de Conmebol, un empate le complicaría las cosas porque necesitaría de otros resultados para la última fecha del campeonato.

Perú

Un partido de visita en Uruguay y recibe a Paraguay, ese es el camino de la selección de Ricardo Gareca para el Mundial de Qatar 2022. Actualmente se encuentra en la posición de repechaje rumbo a la Copa del Mundo, pero aspira a ir directo.

Una victoria sobre Uruguay le ayudaría a subir en la clasificación, pero tendría que esperar al resultado de Chile y Colombia para saber si califica al Mundial o no. Dependen de ellos mismos, pero una ayudadita en la penúltima jornada de Brasil (rival de Chile) y Bolivia (rival de Colombia) no les caería mal.

Chile, en busca de hacer olvidar el fracaso de las eliminatorias de Conmebol pasadas

A partir de Chile, ya comenzamos a ver a otros rivales para poder pensar en clasificarse al Mundial de Qatar 2022. Brasil y Uruguay son los rivales que tiene para estos dos partidos, posiblemente la selección de Conmebol con más complicaciones en estos últimos dos juegos.

Dos victorias lo pondrían con 25 puntos, pero tendría que esperar el resultado del Uruguay vs Perú para comenzar a hacer las matemáticas. Si pierde el penúltimo juego de la eliminatoria, se complicaría su pase y tendría que necesitar una victoria de los ‘Charruas’ para pensar en el repechaje.

Colombia, por el milagro en Conmebol

Séptimo con 17 puntos, aspira a llegar a 23 si consigue dos victorias. Bolivia y Argentina son sus rivales, algo accesibles para poder buscar su objetivo, pero depende de otros resultados para que pueda soñar con la clasificación en Conmebol.

Básicamente necesita que Perú pierda sus dos partidos o empate sus dos encuentros, porque en un empate de puntos lo ayuda el tener una diferencia de goles menor a la de los peruanos. Además, que Chile no sume más de cuatro puntos en sus últimos dos encuentros.

¿Cómo, cuándo y dónde ver la penúltima fecha de las eliminatorias de Conmebol?

Se jugarán en días distintos, habrá cuatro partidos el jueves 24 de marzo y uno más el viernes 25. Para poder ver los partidos de eliminatorias en Conmebol tendrás que tener el sistema Sky, porque será transmitido en exclusiva por ese servicio.

Todos los partidos se jugarán a la misma hora, a las 17:30, tiempo del centro de México. Uruguay vs Perú va por el canal 512/1512, Colombia vs Bolivia a las 17:30 por el canal 513/1513, Brasil vs Chile por el canal 510/1510 y el Paraguay vs Ecuador por el 511/1511.

Para el viernes 25 de marzo, Argentina vs Venezuela se verá por el canal 510/1510 y también se disputará a las 17:30 horas, tiempo del centro de México.