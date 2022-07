El Barcelona se las ingenió para realizar fichajes, a pesar de la brutal crisis económica en la que se encuentra. Renovó a Ousmane Dembélé y presentó a Raphinha como su nuevo jugador.

Pero no se puede tapar el sol con un dedo, el caos sigue reinando en el Barcelona porque una cosa es fichar y la otra inscribir a los jugadores, por lo que tienen que comenzar a dejar ir jugadores como Frenkie de Jong, aunque el neerlandés no quiera irse.

Entre que son peras o son manzanas, el Barcelona anda como niño en el día después de Rayes Magos, presumiendo a su nuevo jugador Raphinha, que también se moría de ganas de vestirse de culé.

Foto: Twitter (@FCBarcelona_es)

Raphinha rechazó ofertas del Arsenal y hasta le echó un ultimátum al Barcelona, que, si no se apuraban con su fichaje, se iría con el Chelsea, que ya había ofertado por él.

Afortunadamente para el Barcelona, todos los planetas se alinearon para poder fichar a Raphinha y es que, Deco, su agente, ayudó mucho para que se pudiera dar este traspaso.

Foto: Getty Images

Las cláusulas del contrato de Raphinha con el Barcelona

De acuerdo con The Athletic, el contrato de Raphinha tiene un par de cláusulas particulares, porque el Leeds anda desconfiado y una en la que Deco les echó una manita.

Primero, Deco ayudó al Barcelona a que el fichaje no les saliera tan caro, porque por la buena relación que tiene con Joan Laporta, eligió no hacer efectiva su comisión como agente y serían unos cuantos millones de euros… esos son amigos y no payasos.

Foto: Especial

Segundo, el Leeds no está tan confiado con el hecho de que el Barcelona tenga de verdad el dinero para fichar a Raphinha, así que, se vio vivo y le puso una cláusula al contrato.

Dicha cláusula, según The Athletic, se fijó el abono diez millones de euros adicionales si no cumplía con la fecha de pago fijada, especialmente en el primer pago -porque el Barcelona también aplico la de abonos chiquitos-.

De hecho, el Barcelona también quiso aplicar la verse vivo, pero no le salió, pues le ofreció al Leeds una opción de hacer un pequeño aplazo en el pago del traspaso a febrero, con eso de no conseguir el dinero y toda la cosa, pero obviamente los ingleses negaron esta petición.

Foto: Getty Images