¡Me dueles y gacho, México! Nuestro país es una de las potencias en clavados, no al nivel de Estados Unidos o China, pero nuestros representantes siempre dejan un buen sabor de boca en Mundiales, competencias internacionales y Juegos Olímpicos.

Paola Espinosa y Alejandra Orozco, medallistas de plata en clavado sincronizado desde la plataforma de 10 metros en Londres 2012 – Foto: Getty Images

Pero tal parece que esto poco importa, porque la bronca que tienen los clavadistas mexicanos está grave y hasta podrían perder su participación en París 2024.

Sí, aunque parezca lejano, no lo es y los Juegos Olímpicos son el próximo año, pero para ganarse un lugar, se tiene que hacer clasificatorias, ahí es donde tienen la bronca los clavadistas mexicanos.

La cosa es que esto no es algo nuevo, desafortunadamente, la siempre bien ponderada Ana Guevara, titular de la Conade, amenazó y habría extorsionado a los deportistas acuáticos, esto, según unos audios que se filtraron.

Pero vamos a la raíz de todo esto, porque World Aquatics, desconoció al presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov, que por cierto, fue vinculado a proceso en septiembre del 2021 por peculado, o sea, que se clavó un vidrio de los fondos públicos.

Kiril Todorov, expresidente de la Federación Mexicana de Natación – Foto: Especial

¿Qué pasó después en esta bronca?

Todo este embrollo entre Conade, la Federación Mexicana de Natación y World Aquatics hizo que los clavadistas mexicanos ya no recibieran apoyos económicos. Ni becas, ni salarios para los entrenadores ni viáticos, todo eso ya no está para ellos.

Además, Anita Guevara mencionó la posibilidad de existe la posibilidad de que se pierda el ciclo olímpico, o sea, que los clavadistas mexicanos no irían a Paris 2024… un golpe bastante hondo en el deporte mexicano.

“Lamentablemente se están viendo afectados por una imposición que no corresponde y que está violentando al proceso interno y a la ley mexicana. Independientemente del sentimentalismo de si hay las medallas, de si van no van, si se puede o no se puede que sea, la ley no asiste al sentimiento, hay que aplicarla“, dijo la titular de Conade.

“No estamos en contra de los atletas, como se los dije el día de la plática, que tergiversaron la información del audio diciendo que los amenacé, pero no, informar no es amenazar. Se les informó la situación en la que estamos y hacia dónde íbamos“, argumentó Ana Guevara en entrevista para Marca Claro.

Prácticamente, Anita Guevara y la Conade están aplicando la Poncio Pilato y se están lavando las manos gacho, mientras los que están viviendo un verdadero problemón por ir o no ir a Paris 2024 son los clavadistas mexicanos.

Ana Guevara, titular de la Conade – Foto: Cuartoscuro

Los clavadistas mexicanos piden apoyo a World Aquatics

Ni para atrás ni para adelante, porque el problema, en palabras de Ana Guevara, es el Comité Estabilizador, una especie de mediador del problema entre Conade y World Aquatics.

Como ya mencionó la titular de la Conade, dijo que adiós sentimentalismos y se puso el traje de Elsa en Frozen para tomar el tema con la mayor frialdad posible, argumentando que no hay manera de apoyar a los atletas con el Comité Estabilizador de por medio… ¡Oh quela…!

Y con la preocupación de ver perdida su preparación y la posibilidad de representar a México en unos Juegos Olímpicos, 15 clavadistas mexicanos están buscando ayuda por otros lados.

Estos 15 atletas pueden aspirar a una plaza en los siguientes Juegos Olímpicos y se trata de: Alejandra Orozco, Gaby Agundez, Kevin Berlín y Jahir Ocampo, así como los entrenadores Iván Bautista, Jonathan Alcántara y Shi Qingyang, entre otros.

Dirigida al presidente de World Aquatics, Husain Al Musalam, la intención de este acercamiento es que se reciba el apoyo económico por parte de Conade y poder competir para ganarse un lugar en Paris 2024.

Husain Al Musalam, presidente de World Aquatic – Foto: Especial

Acá parte de la carta de los clavadistas mexicanos

“Las y los clavadistas, entrenadores y un gran equipo multidisciplinario nos enfrentamos a desafíos que no nos corresponde resolver porque no están en nuestras manos“, escribieron los clavadistas mexicanos.

“Se nos ha puesto en una situación injusta de que no podremos participar en competencias futuras. Estamos siendo afectados al no contar con recursos para la preparación y participación en las competencias“.

“Solicitamos su valiosa intervención para definir nuestro ciclo olímpico y se nos de certeza y tranquilidad para continuar con nuestra preparación“, finalizan los atletas mexicanos.

Conferencia de prensa por parte de los clavadistas mexicanos

La cosa parece que no terminará, por lo menos no por ahora y esperemos que se pueda resolver pronto, porque la no participación de México en clavados de Juegos Olímpicos, sería histórico.

Entre que son peras o son manzanas, hay 60 millones de pesos que la Conade no está destinando a las disciplinas acuáticas y que literalmente, están volando.

Y Anita Guevara todavía no aclara que es lo que sucederá con ese dinero, aunque mencionó el pasado 9 de febrero que se “utilizará en donde más se necesite”, esperemos que no sea la cartera de algún miembro de la organización.

Sin nada resuelto, este 21 de febrero, algunos de los clavadistas mexicanos que firmaron la carta donde piden ayuda al presidente de World Aquatic, dieron una conferencia de prensa.

Con Rommel Pacheco, exclavadista y ahora diputado, como uno de los abanderados de la unión de los clavadistas mexicanos para abrir el dialogo y resolver los problemas, así comenzó la conferencia de prensa.

Una de las cosas que buscan los clavadistas mexicanos es que no se distorsionen sus peticiones en la carta que mandaron a World Aquatics, porque en palabras de Jahir Ocampo: “Varia prensa en Twitter que cambia la información y es lo que no quieren“.

Continúa que ellos se encuentran en una posición neutral y lo único que hicieron es solicitarle a World Aquatics que de una respuesta, porque ellos ya se reunieron con Comité Olímpico y Conade, pero no ha resuelto nada.

Ana Guevara en conferencia de prensa – Foto: Conade

Sin miedo a repercusiones

Tras la conferencia, TVC Deportes se acercó a Jahir Ocampo para hacerle una pregunta y era sobre tener miedo a repercusiones que se puedan tomar de Ana Guevara o Conade.

“No sabemos que va pasar, ya después si tomamos la decisión hacía donde vayamos, vamos a tener que afrontarla, y sabiendo y asesorándonos de tomar antes esas decisiones, pero hasta el momento no podemos mencionar algo que no sabemos que va a pasar“, sentenció.

Jahir Ocampo, clavadista mexicano – Foto: Getty Images