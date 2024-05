Lo que necesitas saber: Club de Cuervos tuvo 45 episodios divididos en cuatro temporadas

Lo que inició como una muy buena serie, se convirtió en realidad. Club de Cuervos es un auténtico fenómeno que ha trascendido más allá de la pantalla y sus personajes ahora son futbolistas profesionales y la trama es una historia de verdad, con todo y sus ilusiones y problemáticas dentro de otro mundo fantástico, como es el de la Kings League, donde el equipo de Nuevo Toledo ha encontrado su lugar.

El futbol tiene ese mágico poder de trascender cualquier barrera y Club de Cuervos estaba destinado a ir más allá de un guión para contar su historia directamente en las canchas, por lo cual durante algunos años se especuló con la integración de Club de Cuervos como equipo de la caótica Liga MX a través de la compra de franquicias.

En 2021 trascendió que Atlético de San Luis se convertiría en Club de Cuervos y la noticia llegó hasta los oídos Los Angeles Times, aunque finalmente Atlético de Madrid decidió renovar su alazana en la Liga MX y echó abajo el proyecto de darle vida propia a la ‘Peste Negra’ , que tuvo que esperar sólo un par de años para finalmente convertirse en una las franquicias de la Américas Kings League.

¿Qué es Club de Cuervos?

La historia de Club de Cuervos inició como tal el 7 de agosto de 2015, cuando se lanzó el primer episodio de la serie a través de Netflix y esa historia se alargó durante 45 episodios, divididos en cuatro temporadas, en las cuales se exponen diversas problemáticas del futbol mexicano, desde casos complejos hasta aspectos tan simples en los cuales los directivos suelen estar detrás.

Billy Álvarez y Emilio Azcárraga pudieron sentirse tal vez identificados con el inicio de la serie, pues el presidente original de Club de Cuervos, Salvador Iglesias, fallece y deja como herencia el equipo a sus dos hijos, Chava e Isabel Iglesias y producto de sus malos manejos, inexperiencia y hasta desinterés, el equipo descendido a la Segunda División.

Al igual que Monarcas Morelia o Lobos BUAP, Club de Cuervos se ve obligado a cambiar de sede y de nombre a Cuervos Negros Salvajes de Nuevo Toledo en Puebla, hasta conquistar el campeonato del futbol mexicano en su regreso a la Primera División.

La serie obtuvo el premio Fénix en 2017 y en 2018 fue nominada al Emmy Internacional como la mejor serie cómica, así que si no la has visto, échale un ojito en Netflix y te aseguramos que vas a atesorar a varios de los personajes, como a Hugo Sánchez, El Potro, Zombie y obviamente con el ‘Cronista bueno’.

Club de Cuervos en la realidad

Cuando Club de Cuervos estuvo cerca de convertirse en un equipo de la Liga MX, el proyecto contemplaba a Jacques Passy como entrenador y el mismo estratega es quien se hizo cargo de los hilos del equipo cuando éste fue anunciado como parte de la Américas Kings League.

Mercedes Roa, la presidenta, no tiene un hermano que le ponga el pie, de hecho ella juega muy bien con los pies, pero no ha tenido una gestión sencilla tras el primer torneo o el primer split, en el cual se quedaron fuera del Final Four, que se llevó en el Estadio Azteca.

A pesar de la ausencia del equipo como tal, hubo muuuuucha banda con playera de Club de Cuervos, y en la tienda oficial fue una de las primeras en agotarse.

Al igual que en la serie fue fácil encariñarse con jugadores como Erbin Trejo, quien después de la eliminación nos dejó esta imagen. Su hija fue la última persona que se quedó en la Arena para esperarlo y abrazarlo. Sí, el futbol convencional y el futbol de la Kings League, duelen por igual.

No hubo descenso como en la serie, pero si un camino complejo rumbo al campeonato y el siguiente reto es nada más ni nada menos que en el Mundial de la Kings League, al cual aspira siempre y cuando supere la fase de repechaje. Las historia de Club de Cuervos, apenas inicia.

