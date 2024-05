Lo que necesitas saber: El Estadio Azteca no se llenó para el primer partido entre Raniza y Galácticos

La Final Four de la Kings League Américas se convirtió en una fiesta desde el arranque en el Estadio Azteca y dejó claro que el proyecto que lidera Gerard Piqué fue todo un éxito en su primera edición y es que logró conectar con mucha banda de varias edades, que no necesariamente estaba metida en el futbol tradicional, pero encontró una ventana de entretenimiento.

El Estadio Azteca lució una entrada bárbara, no sólo para ver cuatro partidos en una cancha pequeñita, sino para celebrar los festejos de los hermanos Montiel y otros creadores de contenido, entre ellas Mercedes Roa, una de las más queridas a pesar de que Club de Cuervos no llegó a la Final Four y acá te mostramos parte de lo que no se vio tan fácilmente en la transmisión, antes, durante y después del evento.

El trofeo de la Kings League Américas

Abucheos para Jero Freixas en la Kings League Américas

Cerca de las 17:00 horas fueron presentados cada uno de los presidentes de la Kings League Américas y acá nos pudimos dar cuenta que este proyecto ha convertido a estos personajes en auténticos rockstars. Alana, presidenta de Razia, quizá fue la más ovacionada en el Estadio Azteca, aunque no se quedaron tan atrás Mercedes Roa o los hermanos Montiel, quienes seguramente nunca imaginaron tantas elogios en un escenario tan majestuoso como el Azteca.

Para sorpresa de muchos, también hubo presidente abucheados, entre ellos Jero Freixas, presidente de Muchachos FC, quien tuvo su revancha, y es que los presidentes hicieron una exhibición de penales y ahí Freixas cobró a lo Panenka y festejó con un Topo Gigio, como Riquelme. “Me abuchean, pero yo sé que me aman”, dijo Jero un rato después. “¡Los amo!”.

El siiuuuu del Werever y Escorpión Dorado

Hablando de festejos, el Werever hizo que el Azteca vibrara al estilo de Cristiano Ronaldo. En su papel como Cristiano Don Aldo, el menor de los Montiel ejecutó bien su disparo y en su festejo convocó a los aficionados del Azteca a hacer un “Siuuuu” y el resultado fue increíble.

La ronda de penale se cerró con un penal del presidente de la Kings League Américas, Miguel Layún, ante el Werever y el exjugador del Ame, lo falló.

Ay mi madre #cristianodonaldo que hiciste!!! ? ?❤️?



La leyenda lo anota y se escucha un SIIIUUUU en todo el Azteca ?? pic.twitter.com/iLfA7S9Qds — Peluche Caligari (@PelucheCaligari) May 4, 2024

