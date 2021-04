¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo la ida de las semifinales de Champions League?

Una de las etapas más emocionantes en la vida del aficionado al futbol comienza este martes 27 de abril, pero también entra una especia de tristeza. Ambos sentimientos son gracias a la Champions League, primero porque ya comenzará a rodar el balón en las semifinales y después porque ya está por acabarse el torneo.

Los últimos 4 clubes que restan en el certamen se juegan el trofeo de la Champions League y uno de ellos es el más ganador de este torneo, el Real Madrid. El conjunto ‘merengue’ va en busca del trofeo 14 y de la mano de Zidane, Benzema y Courtois quieren esa plaza en la final.

Frente a ellos, está el Chelsea, ganador de la final 2011-2012. Tuchel, quien llegó a media temporada y mantuvo el nivel que había demostrado en la Champions League. Pulisic, Werner, Havertz, Giroud, Mount y Ziyech conforman un gran ataque lleno de juventud y talento en busca de la gloria europea.

En la otra semifinal, el PSG quiere sacarse la espinita de la temporada pasada y llevarse el primer título de la Champions en su historia. Mbappé y Neymar es una de las duplas que imponen en Europa y tienen el comodín llamado Keylor Navas, que ha sido una muralla esta temporada.

Pep Guardiola y su máquina llamada Manchester City, quiere conseguir el triplete y con 2 trofeos ya en la bolsa, sólo resta la Champions League. Kevin de Bruyne, Gundogan y Sterling es el tridente que quiere llevar a los ‘cityzens’ su primer triunfo en Europa.

27 de abril será el primer enfrentamiento entre Real Madrid y Chelsea, aún sin poder usar el Santiago Bernabeú, el partido se llevará a cabo en el estadio Alfredo di Stéfano, a las 2:00pm (tiempo del centro de México) y la transmisión será en 2 canales diferentes, Fox Sport y ESPN.

El parque de los princípes será el escenario de la otra semifinal de ida, que se llevará a cabo el miércoles 28 de abril a las 2:00pm y al igual que la primer semifinal, se podrá sintonizar el partido por las cadenas Fox Sports y ESPN, de la televisión de paga.

🏆 Who are you backing to lift the Champions League this season?#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 26, 2021