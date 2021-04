UEFA define los horarios y fechas para las semifinales de la Champions League

Ya conocemos a los 4 semifinalistas que se jugarán la oportunidad de ser el nuevo campeón de la Champions League y también conocemos las fechas y los horarios en que se van a enfrentar Chelsea vs Real Madrid y PSG vs Manchester City.

Estamos en semifinales y aunque cada vez esperamos más que llegue el momento de conocer quién levantará la “orejona”, pero también nos embarga una tristeza de que esta temporada de la Champions League se fue tan rápido y ya está por terminar.

5 partidos son los que restan para terminar esta campaña de Champions League, la ida de las semifinales se llevarán a cabo en Madrid y Francia, y para la vuelta, ambos partidos se jugarán en Inglaterra, uno en Manchester y el otro en Londres.

El camino a las semifinales no fue fácil para ninguno de los 4 equipos, Real Madrid sufrió en Anfield pero consiguió dejar su meta en ceros, Chelsea controló al Porto y lo dejó respirar hasta los últimos momentos, Manchester City encontró en el Dortmund un fuerte rival y el PSG encontró el final del arcoíris después de vencer al Bayern.

Las llaves de la semifinal enfrentan al Chelsea y al Real Madrid, quienes tienen una historia interesante en encuentros europeos con antecedente en la Supercopa de Europa del 1998. Mientras que el PSG y el Manchester City han tenido un sólo enfrentamiento en fase definitoria de la Champions y fue en 2016.

¿Cuándo se jugarían las semifinales de Champions League?

UEFA ya lo hizo oficial y para los partidos de ida de las semifinales, se jugarán los días 27 y 28 de abril, primero en el estadio Alfredo di Stéfano en Madrid y al día siguiente en el Parque de los Príncipes en Francia. Real Madrid y PSG serán los primeros en abrir la serie.

Para la vuelta, Stamford Bridge y Etihad Stadium cerrarán los partidos clasificatorios y conoceremos ya a los 2 finalistas los días 4 y 5 de mayo. Tanto la ida como la vuelta de los encuentros se disputará a las 2:00pm, como ya es costumbre y sí, hablamos del tiempo del centro de México.

En estas semifinales ya no existe restricción por parte de los países para viajar entre las naciones que acogerán los partidos, así que los equipos podrán disfrutar de su localía como se debe, caso que no sucedió en el Chelsea vs Porto, que ambos partidos se disputaron en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en Sevilla, España.