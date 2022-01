¿Cómo, cuándo y dónde ver la primera jornada de la FMS México?

Arranca la tercera temporada de FMS México y si aún no saben mucho acerca de la competencia, no se preocupen porque AQUÍ está la guía definitiva para entenderle y no morir en el intento. El regreso de Aczino es sin duda alguna, uno de los aspectos más importantes de esta primera jornada.

Recordemos que es en formato liga, así que, todos se enfrentarán con todos y con 12 freestylers en la FMS México, el espectáculo está asegurado. La liga de las barras, como también se le conoce a la FMS México, presenta duelos de mucho poder para arrancar como se debe.

Monterrey será la primera sede para comenzar la nueva temporada de la FMS México, Puebla es la segunda confirmada y ya veremos cómo va la programación para las siguientes fechas, que en total serán 11 antes de coronar a un nuevo campeón o Rapder repita levantando el título.

La Bestia de Occidente, como también se le conoce al último ganador de la FMS México, tiene una seria competencia este 2022 y es que, no sólo es el regreso de Aczino, sino también la llegada de Dominic, Lancer Lirical y Dante, además de la estadía de grandes competidores a los que ya enfrentó.

Después de un año de ausencia, Aczino regresará a la FMS México. Él ganó la primera liga en 2019 con un récord invicto (algo que nadie ha hecho en Chile, Perú, España y Argentina), así que, veremos si mantiene su récord imbatible o quién es el guapo que lo hace perder su primera batalla.

¿Cuáles son los enfrentamientos para la primera jornada de FMS México?

Rapder vs Yoiker

Aczino vs Garza

Lancer Lirical vs Jony Beltrán

Lobo Estepario vs Skiper

Dante vs RC

Dominic vs Zticma

Además de los enfrentamientos entre estos freestylers de la FMS México, se tendrá un duelo de exhibición entre Franco Escamilla, o Lobo López como se hace llamar en las batallas de free, en contra de B. One.

¿Cuándo y dónde ver?

Este sábado 8 de enero es la primera jornada de la FMS México. El Jardín de la Cerveza será el lugar de ml evento en Monterrey (checa disponibilidad de entradas en fmstickets). La transmisión arranca a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

Para poder disfrutar del evento, debes de sintonizar a cuenta de YouTube de Urban Rosters, por acá te dejamos el link, será totalmente GRATIS.