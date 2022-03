¿Cómo, cuándo y dónde ver las semifinales del repechaje de la UEFA para el mundial de Qatar 2022?

La UEFA ya tiene a la mayoría de sus invitados para el Mundial de Qatar 2022, pero todavía faltan tres puestos vacantes y son 11 las selecciones que pelearán por esos cupos disponibles en el repechaje rumbo a la Copa del Mundo.

Inicialmente eran 12 las selecciones, pero debido al conflicto Ucrania-Rusia, la UEFA y la FIFA decidieron eliminar a los rusos de todas las competencias disponibles. Así que, Polonia que sería su rival en las semifinales del repechaje, avanzará directo a la final.

La Selección de Ucrania, que estaba programada para disputar la semifinal del repechaje de la UEFA contra Escocia, no podrá disputar su partido en tiempo y forma por la guerra en su país. El partido será aplazado más adelante en el año con una fecha por confirmar.

Cuatro son los partidos que sí se jugarán en el repechaje de la UEFA rumbo a Qatar 2022 y todos los partidos serán simultáneos, por lo que tendrás que prepararte muy bien para que no te pierdas ninguno de los encuentros o si prefieres, en Sopitas.com tendremos la cobertura con goles y resultados.

Desde estas semifinales del repechaje de la UEFA, algunas selecciones y jugadores importantes se pueden quedar en el camino. El partido más destacado es el Portugal vs Turquía, un encuentro sumamente reñido y que dejará fuera del Mundial Qatar 2022 a alguna selección.

¿Dónde ver el repechaje de la UEFA?

Este jueves 24 de marzo de disputarán los partidos semifinales del repechaje de la UEFA y para la transmisión será en exclusiva por la señal de Sky, los cuatro partidos en simultáneo.

La hora pactada es las 13:45 horas, tiempo del Centro de México y los canales de Sky donde podrás seguir el repechaje de la UEFA son los siguientes: Italia vs Macedonia por el canal 534/1534, Portugal vs Turquía 535/1535, Suecia vs República Checa 536/1536 y Gales vs Austria 537/1537.

Los ganadores de estas semifinales, jugarán el martes 29 de marzo las finales del repechaje de la UEFA y sólo serán dos encuentros porque el vencedor de Gales vs Austria, tendrá que esperar a que se dispute el Ucrania vs Escocia.