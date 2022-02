¿Cómo, cuándo y dónde ver la segunda jornada de la FMS México?

Después de una primera jornada espectacular, la FMS México regresa con la segunda fecha en el calendario y con los freestylers más encendidos que nunca para buscar los puntos en la tabla. Monterrey fue el comienzo de la tercera temporada y Puebla es el siguiente destino.

¿Qué aprendimos de la primera jornada de la FMS México? Aczino llegó a esta tercera temporada sin bajar el nivel que mostró en la FMS Internacional, la Red Bull Internacional y es que, en realidad no ha bajado el nivel desde hace varios años… todo lo contrario, sigue creciendo.

Pero Aczino no fue el único que se lució en el estreno de la tercera temporada de la FMS México, los freestylers RC, Zticma, Rapder y Lancer Lirical también consiguieron la victoria. Aunque la temporada aún es joven, ninguno de los MC puede darse el lujo de dejar puntos en el camino.

Si no recuerdan cómo funciona la FMS México, no se preocupen, porque AQUÍ les dejamos todo lo que tienen que saber sobre la competencia, los freestylers y el sistema de puntuación. Lo importante es que no te pierdas la ‘Liga de las Barras‘.

El enfrentamiento más atractivo de la noche será uno entre dos amigos, dos muy buenos amigos provenientes desde la tierra de la carnita asada y se va a armar en Puebla con Skiper vs Garza. Ambos freestylers están acostumbrado a las barras pesadas, así que, se viene un duelazo.

¿Cuáles son los enfrentamientos para la primera jornada de FMS México?

Aczino vs Yoiker

Skiper vs Garza

RC vs Lobo Estepario

Lancer Lirical vs Dante

Dominic vs Jony Beltrán

Rapder vs Zticma

Gonzo vs Saturno (Batalla de exhibición)

¿Cuándo y dónde ver?

Este sábado 6 de febrero es la segunda jornada de la FMS México. Salón Tecate será el lugar del evento en Puebla (checa disponibilidad de entradas en fmstickets). La transmisión arranca a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

Para poder disfrutar del evento, debes de sintonizar la cuenta de YouTube de Urban Rosters, por acá te dejamos el link, será freestyle totalmente GRATIS.