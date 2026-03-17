Lo que necesitas saber: Oklahoma Thunder fue el primer equipo calificado a los playoffs de la NBA

Ya tenemos invitados confirmados a los playoffs de la NBA. La temporada regular termina el 12 de abril y para esa fecha cada equipo habrá disputado 82 partidos. Será entonces cuando tengamos que hacer un corte y despedirnos de aquellos equipos que tendrán la mira puesta en el draft y observarán los playoffs desde el televisor y para esta fase ya tenemos a los primeros calificados.

¿Cuándo inician los playoffs de la NBA?

Los playoffs de la NBA inician oficialmente el día 18 de abril. A esta instancia acceden directamente los seis mejores equipos de cada una de las conferencias y los otros dos invitados saldrán del Play-In.

LeBron James con los Lakers

¿Cuándo es el Play-In de la NBA?

El Play-In 2026 de la NBA se jugará del 14 al 17 de abril y califican los equipos situados en las posiciones 7, 8, 9 y 10 de cada una de las conferencias.

El formato de competencia sigue siendo el mismo. El primer juego se disputa entre el 7 y el 8, y el ganador califica a los playoffs.

El 9 y 10 juegan el partido número 2 y el que gana obtiene el derecho a enfrentar al perdedor del juego uno, en el partido número tres, y el ganador consuma el último acceso a los playoffs.

Los Warriors caminan hacia el Play-In 2026 / FB Golden State

Los primeros equipos calificados a los playoffs de la NBA

Los Oklahoma City se convirtió en el primer equipo calificado a los playoffs de la NBA. El Thunder ha hecho un temporada en la Conferencia del Oeste, de la cual es líder, con más de 50 triunfos.

Thunder calificó a los playoffs de la NBA / FB Oklahoma Thunder

El segundo invitado también llegó del lado de la Conferencia del Oeste, se trata de los San Antonio Spurs, que también alcanzaron la frontera de los 50 triunfos.

En la Conferencia del Este, los Pistons se convertirán pronto en el primer invitado matemático, seguido de los Boston Celtics.

Equipos calificados en la conferencia del Oeste