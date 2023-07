Ibai Llanos no sólo es responsable de entretener a todos sus fans en las diferentes plataformas donde hace sus streams, también es la mente detrás de ‘La Velada del Año 3’.

Si no estás tan metido de lleno en estos eventos, entonces el nombre de ‘La Velada del Año 3’ te confundirá en todo sentido, porque es un evento de exhibición de boxeo.

Es neta, Ibai Llanos decidió crear este evento para juntar a grandes personalidades del streaming hispano hablante y que se den de catorrazos arriba de un ring.

Ibai Llanos, uno de los streamers más famosos del mundo – Foto: Getty Images

Peeeeeeeeeero, no sólo hay combates de box en ‘La Velada del Año 3’, porque cuando se trata de entretener, Ibai Llanos tiene todo cubierto y también presenta algunos números musicales espectaculares.

Por segundo año consecutivo, habrá participación mexicana en ‘La Velada del Año 3’, porque en este 2023, la Rivers, famosa streamer mexicana se subirá al ring para medirse a otra Rivers… no es broma y daremos contexto más adelante.

Ibai Llanos y Samy Rivers previo a ‘La Velada del Año 3’ – Foto: Twitter (@samyriveratv)

¿Quiénes compiten en ‘La Velada del Año 3’?

Son seis los combates que presenta Ibai Llanos para la edición 2023 de su magno evento, incluido el de la mexicana Rivers, que buscará repetir la victoria para nuestro país que consiguió Arigameplays en la última edición.

Los combates de ‘La Velada del Año 3’ son: Ampeter vs Abraham Mateo, Luzu vs Fernanfloo, Coscu vs Germán Garmendia, Mayichi vs rival por confirmar, Misho vs Shelao y finalmente, Samy Rivers vs Marina Rivers.

¿Recuerdan los actos musicales? Bueno, en esta edición estarán a cargo de Quevedo, María Becerra, Ozuna, Estopa, Feid, Rosario Flores y algunos invitados más.

Todo muy bonito, pero, ¿Dónde, cómo y a qué hora puedo ver el evento?

Este eventazo que se mandó Ibai Llanos es el 1 de julio de 2023 y para poder sintonizarlo tendrás que entrar a la cuenta de Twitch del streamer español para ver el evento.

La transmisión comenzará a las 10:30 horas, tiempo del centro de México y por mera información, ‘La Velada del Año 3’ se llevará a cabo en el estadio del Atlético de Madrid.

Fechas y horarios de ‘La Velada del Año 3’ – Foto: Twitter (@IbaiLlanos)