¡Ya llovió! ¿Cómo era el mundo cuando Atlas fue campeón del futbol mexicano?

El 22 de abril de 1951 se escribió el capítulo más glorioso en la historia del Atlas, que en la penúltima jornada de aquel campeonato, venció a Chivas y con ello conquistó su primer y, hasta ahora, único título de liga.

Se dice y se cuenta que Atlas fue campeón después de 12 triunfos, seis empates y cuatro derrotas y por aquellos tiempos, se repartían dos puntos a los ganadores, a diferencia de nuestros tiempos, en los cuales las victorias se premian con tres unidades.

Han pasado más de siete décadas desde el año en el que Atlas fue campeón y el mundo, evidentemente, ha cambiado un montón, respecto a lo que conocimos y lo que conocemos en diferentes ámbitos.

Lo que no había ni existía en 1951

El mundo de 1951, por ejemplo, no tenía idea que el hombre llegaría a la luna y en la Ciudad de México aún no se construía ni habilitaba el tranvía (por si estabas con la duda, los dinosaurios ya se habían extinto). Aún quedaban secuelas de la Segunda Guerra Mundial, la cual había finalizado oficialmente en 1945.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aún no nacía, y el mundo eran tan antiguo que Chabelo apenas tenía 16 años. Ni idea de qué era un iPhone, ni redes sociales. Muchos lugares de nuestro país no contaban con energía eléctrica y mucho menos televisiones o teléfonos.

Ciudad Satélite no existía al igual que muchas otras colonias o edificios icónicos, como la Torre Latinoamericana o la Basílica de Guadalupe.

La música en tiempos del Atlas campeón

En 1951 la gente no iba con su iPod escuchando música en el metro porque no se había construido el metro y Steve Jobs no había nacido. La gente de aquella época escuchaba música a través de la radio. Los más afortunados podían escuchar música sin interrupciones en discos de acetato y también en la televisión.

Los éxitos musicales del momento a nivel mundial eran “The Tennessee Waltz”, de Patti Page; “If” de Perry Como; “How High The Moon”, de Les Paul y Mary Ford, así como “Because Of You”, de Tony Bennett.

En México se escuchaba a Pedro Infante, Los Panchos, José Alfredo Jiménez y Lola Beltrán. Jimi Hendrix, considerado el mejor guitarrista de todos los tiempos, tenía apenas nueve años y el mundo se preparaba para recibir al rock. 🤘

Cine y TV

El actor Robin Williams nació en el año en que Atlas fue campeón, al igual que el director, Pedro Almodóvar. En aquel año se estrenó “Alicia en el país de las maravillas”, dirigida por Clyde Geronimi, así como “An american in Paris”, de Vicente Minelli.

“ATM, A toda Máquina”, de Ismael Rodríguez también es de ese año, al igual que “Susana” y “La hija del engaño”, de Luis Buñuel.

En la pantalla chica, el mundo se despedía poco a poco de la televisión a blanco y negro, pues en 1949, el mexicano Guillermo González Camarena inventó la televisión a color y en 1950 entraron en operación tres canales, Canal 2, Canal 4 y Canal 5, que después se unieron y formaron el Telesistema Mexicano, que después daría paso a Televisa, de modo que ya había tele en México cuando Atlas fue campeón.

Líderes políticos

En 1951 nació Ernesto Zedillo, quien fuera presidente de México entre 1994 y el año 2000. Es decir, Zedillo nació bajo el “régimen” del PRI, creció, se desarrolló, se casó y se convirtió en el último presidente de México salido de la bancada de ese partido.

El presidente de México para cuando Atlas fue campeón, era Miguel Alemán Valdés, mientras que en Estados Unidos gobernaba Harry Truman. Theodor Heuss era el gobernador de Alemania y uno de los principales responsables de la reconstrucción del país tras la Segunda Guerra Mundial.

La iglesia católica era comandada por el italiano Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, mejor conocido como Pio XII.

Países que ya no existen

La geopolítica ha cambiado también en esos años, de modo que algunos estados se han desintegrado para dar independencia a otros países, como por ejemplo la Unión Soviética, que gran parte de ese territorio es lo que conocemos actualmente como Rusia.

Checoslovaquia también dio paso a otros estados que actualmente conocemos como República Checa y Eslovaquia. Alemania se dividió durante la Guerra Fría en Alemania Oriental y Alemania Occidental.

Yugoslavia también se desintegró tras diversas revoluciones y guerras para dar independencia a lo que conocemos como Croacia, Eslovenia, Macedonia y Serbia. Mozambique dejó de ser una colonia de Portugal y goza de independencia desde 1975 en el sureste de África.

¿Qué pasaba en el futbol?

El francés Jules Rimet era el presidente de la FIFA y para 1951 no existía la Champions League o Copa de Europa. En Europa los campeones eran Atlético de Madrid, Tottenham y Milán, en España, Inglaterra e Italia, respectivamente.

En México, siete equipos que compiten en Primera División no habían sido fundados: Pumas, Tigres, Santos, Atlético de San Luis, Mazatlán, Juárez y Xolos… y varios ya tienen más campeonatos que el Atlas. 🤭

Para aquellos tiempos destacaban jugadores como la ‘Tota’ Carbajal junto a Horacio Casarín y Luis ‘Pirata’ de la Fuente, y la Selección Mexicana no conocía victorias en los Mundiales.

No existían estadio como el Azteca, el Jalisco, el Cuauhtémoc, el Corregidora y ni hablemos del Akron, el Corona del TSM o el BBVA. Para 1951 apenas estaba en construcción el Olímpico de Ciudad Universitaria. ¡Cuánto tiempo ha pasado, Atlas!