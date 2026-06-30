Lo que necesitas saber: El protocolo no es opcional, es un tema que rebasa a la FIFA pues son medidas que establecen autoridades

Si las pausas de hidratación se te hacen largas, échale nomás una pausa de 30 minutos. Oh sí, en el Mundial 2026 se aplica el famoso protocolo por tormenta eléctrica, ese que tantos dolores de cabeza nos dio en el Mundial de Clubes, pero que resulta necesario para mantener segura a la afición que se da cita en el estadio y a los jugadores.

¿Cómo funciona? Justo estamos aquí para hablar de ello.

Foto: Mexsport

El México vs Ecuador del Mundial 2026, bajo amenaza por tormenta eléctrica

Lo dicho, en el Mundial de Clubes vimos varios partidos extenderse un buen rato por el protocolo que se activa cuando hay tormenta eléctrica. No es opcional, es un tema que supera a la FIFA.

La tarde de este 30 de junio hay amenaza de tormenta eléctrica en la Ciudad de Mexico, por lo que el México vs Ecuador podría retrasarse y es por cómo funciona dicho protocolo.

¿Y cómo funciona el protocolo por tormenta eléctrica durante el Mundial 2026?

Para pronto: puede llover todo lo que sea, incluso nevar en un estadio, pero cualquier actividad eléctrica en un perímetro de 13 kilómetros, activa el protocolo.

Se suspende el juego de forma momentánea durante 30 minutos.

La afición debe replegarse y resguardarse en espacios cerrados o techados al interior del estadio.

Si en esos 30 minutos no hay más actividad eléctrica que represente un peligro en el mencionado radio, el juego se reanuda.

Cualquier actividad de riesgo, extiende otros 30 minutos el protocolo por tormenta eléctrica.

Que se suspendan o retrasen todos los partidos que sean necesarios en el Mundial 2026, mientras la afición y jugadores estén seguros.