Lo que necesitas saber: Telemundo decidió no meter comerciales en las pausas de hidratación.

En el Mundial 2026, la FIFA decidió implementar una vez más las pausas de hidratación en todos los partidos; una en el primer tiempo y otra en el segundo. La idea principal era cuidar de los futbolistas, pero al mismo tiempo encontraron un espacio nuevo más para vender y generar dinero.

Ahora, en cada pausa, cada televisora decide poner comerciales y cortar la transmisión del juego, algo que solo veíamos en otro tipo de deportes.

¿El problema? Durante el partido entre México vs Sudáfrica, el árbitro tuvo que esperar más tiempo de lo acordado porque en la transmisión de Fox USA no habían terminado los comerciales.

Una vez más, parece que a la FIFA le importa más el negocio que el deporte. En todo caso, los comerciales deben iniciar 20 segundos después de la pausa y terminar 30 segundos antes de que se reanude el juego.

Fotografía @miseleccionmx vía X

¿Qué pasó con las pausas de hidratación?

Varios televidentes de Fox USA se quejaron de que los comerciales en el México vs Sudáfrica duraron más que las pausas de hidratación. El árbitro Wilton Sampaio tuvo que esperar un poco más hasta que se terminaran los comerciales y reanudar el juego.

Sin embargo, aun así, el partido se reinició mientras los comerciales seguían en las pantallas de los aficionados, por lo que se perdieron unos segundos del partido. Puede que unos segundos parezcan poco, pero en términos de negocio significan mucho dinero y en el futbol goles, expulsiones o faltas. No son poca cosa.

Captura de pantalla YouTube

En el Canadá vs Bosnia-Herzegovina vimos que aprovecharon la pausa de hidratación del segundo tiempo para prender los aspersores y regar el césped, aun cuando solo se permite hacerlo antes del partido, después o durante el medio tiempo, pero NO DURANTE el juego.

Ahora la pregunta es, ¿Realmente los jugadores necesitan las pausas de hidratación o la FIFA encontró otra forma de ganar dinero?

No todos los héroes llevan capa…

Mientras la mayoría de las televisoras decidieron vender las pausas de hidratación, también tenemos los casos de Telemundo o ITV en Inglaterra, que decidieron respetar el formato tradicional y no cortar la transmisión ni meter más comerciales.

“Nos mantendremos en la transmisión en vivo del partido. Los aficionados podrán ver las interacciones entre los jugadores y el entrenador, las repeticiones de las jugadas más destacadas y los comentaristas analizarán cada momento, nada de eso se interrumpirá de ninguna manera”. Dijo Miguel Lorenzo, vicepresidente de contenido deportivo de Telemundo para Sports Business Journal.

Ya veremos que problemas más dejan los comerciales durante las pausas de hidratación y esperemos que a la FIFA no se le ocurra llevar este negocio al resto de los torneos ¿Se imaginan lo que eso sería?