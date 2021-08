¿Cómo funcionan los vasos comestibles que se venden en el estadio del Manchester City?

Las ideas innovadoras están a la orden del día para cualquier empresa, ya dependerá que algunas de estas empresas decidan tomar esas ideas y convertirlas en productos reales. BioBite se encargó de crear un vaso único y que ya está disponible en el Etihad Stadium, casa del Manchester City.

Si aún no tienen idea de qué hablamos, te resolveré la duda. La empresa BioBite creo un producto que ayuda al medio ambiente y no genera basura al consumirlo y se trata de un vaso para bebidas calientes -por lo del clima británico, se necesitan bebidas calientes-.

Peeeeeeeeeeeeeeero no es cualquier vaso, es uno comestible y no, no te estoy bromeando para nada. Imagina el siguiente escenario: Estás en el estadio del ManCity, el clima es muy bajo y necesitas una tomar algo para el partido. Pides un café o un chocolate caliente y posteriormente a que acabes tu bebida, te comes el vaso.

Parece una locura, pero de verdad que no lo es. Es en serio todo lo que estamos diciendo y el Manchester City ya está probando este producto dentro de su estadio, a ver qué tal le funciona, por lo menos, el personal de limpieza no tendrá que levantar tantos vasos del suelo.

Además de la venta dentro del estadio, también se venden estos vasos en las inmediaciones, lo malo para ellos y sus ganancias, es que no siempre los aficionados querrán alguna bebida caliente, pues la cerveza caliente es típica de Alemania y no de Inglaterra.

El regreso de los fanáticos a los estadios en la Premier League ayudará a que la economía de los equipos se estabilice, porque con la pandemia tuvieron muchas perdidas. En comunicado, el Manchester City anunció toda la oferta de comida y bebida dentro y fuera del estadio.

¿De qué están hechos estos vasos para bebidas que se venden en el Estadio del Manchester City?

Esta creación de la marca BioBite, es básicamente un recipiente en el que puedes poner bebidas calientes y parecen una especie de conos de helado. Están hechos de obleas y por si te lo preguntas, no pierden su forma con el líquido que introduzcas.

De acuerdo a la página de la marca, es una alternativa sabrosa, crujiente y completamente orgánica a los vasos desechables que venden en cualquier establecimiento. Pero no es el único uso que tienen, pues se puede poner sopa o incluso, alimentos fríos como helado o yogurt.

Cada vaso equivale a 220 mililitros, alrededor de 7.4 onzas líquidas y pueden soportar hasta 85 grados centígrados, además el vaso junto al líquido está previsto para que dure crujiente por hasta 45 minutos, así que, si hace mucho frío en el estadio del ManCity, 2 son la opción correcta.