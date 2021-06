La Premier League hace oficial su calendario para la temporada 2021-2022

Tenemos un 2021 cargado de futbol, casi un mes después de que termine la Euro y la Copa América y cuando estén los Juegos Olímpicos disputándose, la Premier League hará su regreso oficial en agosto y prensentó su calendario para la nueva campaña.

14 de agosto, sábado, es el día marcado para que en la Premier League arranque la temporada 2021-2022 y para la jornada 1, les adelantamos que vienen unos partidazos, que más adelante en la nota podrán ver, junto a los partidos más atractivos de la campaña.

Manchester City de Pep Guardiola son los campeones defensores y querrán mantener la hegemonía que han conseguido y acrecentar la vitrina con un trofeo más. Aún faltan algunos refuerzos para el conjunto ?citizen? para que pueda defender su corona de la Premier League.

Habrá muchos cambios en jugadores y banquillos para esta temporada, Tottenham sigue en busca de un DT para su proyecto, Everton ya no tiene a Carlo Ancelotti en el banquillo, los Wolves estrenarán director técnico en esta nueva temporada y lo que nos falta por anunciar en los fichajes de jugadores y cambios entre equipos.

Chelsea, Manchester United, Liverpool y Arsenal mantienen a sus directores técnicos para la siguiente temporada, todos en busca de arañar la cima de la Premier League y algunos otros con el objetivo de regresar a puestos europeos con sus proyectos.

Raúl Jiménez regresa en esta temporada 2021-2022. Sólo pudimos ver su participación en la campaña pasada hasta noviembre, pues una lesión después de un golpe de cabezas lo dejó fuera de acción y tras una milagrosa recuperación, volverá a saltar a la cancha con el Wolverhampton para seguir haciendo goles, lo que mejor sabe hacer.

Jornada 1 de la Premier League

Una jornada 1 que tendrá mucha intensidad y mucho morbo, porque nos deja grandes enfrentamientos. Arsenal le dará la bienvenida al Brentford, Leicester City verá el regreso del ?Lobo Mexicano?, Manchester United se enfrenta a Marcelo Bielsa y el campeón hace su debut contra el Tottenham.

Jornada 1 sábado 14 de agosto

Brentford vs Arsenal

Burnley vs Brighton

Chelsea vs Crystal Palace

Everton vs Southampton

Leicester City vs Wolverhampton

Manchester United vs Leeds United

Newcastle vs West Ham

Norwich vs Liverpool

Tottenham vs Manchester City

Watford vs Aston Villa

Duelos más atractivos en la temporada 2021-2022 de Premier League

Jornada 2

Arsenal vs Chelsea

Wolverhampton vs Tottenham

Jornada 3

Liverpool vs Chelsea

Manchester City vs Arsenal

Wolverhampton vs Manchester United

Jornada 4

Leicester City vs Manchester City

Jornada 5

Tottenham vs Chelsea

Jornada 6

Arsenal vs Tottenham

Chelsea vs Manchester City

Jornada 7

Liverpool vs Manchester City

Jornada 8

Leicester vs Manchester United

Jornada 9

Manchester United vs Liverpool

Jornada 10

Leicester City vs Arsenal

Tottenham vs Manchester United

Jornada 11

Manchester United vs Manchester City

Jornada 12

Leicester City vs Chelsea

Liverpool vs Arsenal

Jornada 13

Chelsea vs Manchester United

Jornada 14

Everton vs Liverpool

Manchester United vs Arsenal

Jornada 15

Wolverhampton vs Liverpool

Jornada 16

Manchester City vs Wolverhampton

Jornada 17

Leicester City vs Tottenham

Jornada 18

Tottenham vs Liverpool

Wolverhampton vs Chelsea

Jornada 19 – Boxing Day

Manchester City vs Leicester City

Jornada 20

Arsenal vs Wolverhampton

Leicester City vs Liverpool

Jornada 21

Arsenal vs Manchester City

Chelsea vs Liverpool

Manchester United vs Wolverhampton

Jornada 22

Manchester City vs Chelsea

Tottenham vs Arsenal

Jornada 23

Chelsea vs Tottenham

Jornada 24

Wolverhampton vs Arsenal

Liverpool vs Leicester City

Jornada 25

Chelsea vs Arsenal

Tottenham vs Wolverhampton

Jornada 26

Manchester City vs Tottenham

Wolverhampton vs Leicester City

Jornada 27

Arsenal vs Liverpool

Chelsea vs Leicester City

Jornada 28

Manchester City vs Manchester United

Jornada 29

Arsenal vs Leicester City

Manchester United vs Tottenham

Jornada 30

Liverpool vs Manchester United

Jornada 31

Manchester United vs Leicester City

Jornada 32

Manchester City vs Liverpool

Jornada 33

Wolverhampton vs Manchester City

Jornada 34

Arsenal vs Manchester United

Liverpool vs Everton

Jornada 35

Tottenham vs Leicester City

Jornada 36

Chelsea vs Wolverhampton

Liverpool vs Tottenham

Jornada 37

Manchester United vs Chelsea

Jornada 38

Liverpool vs Wolverhampton