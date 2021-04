¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana en el futbol de Juegos Olímpicos?

La Selección Mexicana de Futbol ha vivido grandes épocas y baches largos, pero al menos en Juegos Olímpicos, su nivel se mantiene irregular. De cara a una nueva edición de esta justa, repasamos el historial del Tri, que buscará su segunda medalla de oro junto al técnico Jaime Lozano.

Con selección mayor

Los registros varían cuando se trata de la incorporación del futbol a la justa más importante de todo el mundo. Sin embargo, entre 1908 y 1948 los combinados nacionales que asistieron a los torneos fueron los conocidos como primer equipo o selección mayor.

México no acudió a Londres 1908, Estocolmo 1912 y Amberes 1920 porque no se contaba con una escuadra nacional. A París 1924 no clasificó y, por fin, se presentó en Ámsterdam 1928. Los resultados no fueron los mejores, ya que la eliminación se concretó en la primera fase con 2 partidos perdidos.

Para Los Ángeles 1932, el futbol quedó excluido y regresó en Berlín 1936, pero el Tri tampoco consiguió su boleto. Luego se dio una gran pausa por la Segunda Guerra Mundial y la Selección Mexicana volvió a Juegos Olímpicos en Londres 1948: quedó fuera en la primera ronda.

La justa con selecciones amateur

A partir de Helsinki 1952, el futbol en Juegos Olímpicos se jugó con selecciones amateur. Sin embargo, México se ausentó en esa edición, así como Melbourne 1956 y Roma 1960.

El nuevo regreso tuvo que esperar hasta Tokio 1964, que terminó con otra eliminación en primera ronda. Una de las mejores actuaciones del conjunto azteca es la de México 1968, en la que se aprovechó la localía para terminar en cuarto lugar; eso sí, la medalla se negó.

A pesar de que Múnich 1972 y Montreal 1976 significaron un quinto y décimo lugar respectivamente, hubo más ausencias entre Moscú 1980 y Seúl 1988, que de paso son 2 de los episodios más oscuros en la historia del futbol mexicano.

En el 88 se trató de una descalificación por una alineación indebida en el Preolímpico. 4 años después, de una suspensión por el famoso “Cachirulazo“, que provocó una larga sanción en competencias internacionales y el Mundial de Italia 1990.

La medalla de oro en Londres 2012

Desde Barcelona 1992 en adelante, el torneo varonil de futbol en Juegos Olímpicos cambió a disputarse con selecciones Sub 23. La mejor actuación de México bajo ese formato es la de Atlanta 1996, cuando se alcanzaron los cuartos de final.

Entre ausencias y primeras rondas, la historia finalmente se escribió con tinta dorada en Londres 2012. Luis Fernando Tena encabezó a una generación dorada que contó con elementos como Javier Cortés, Diego Reyes, Javier Aquino, Jorge Enríquez, Giovani Dos Santos y Oribe Peralta.

La Selección Mexicana abrió su participación en los Juegos Olímpicos con victorias ante Gabón y Suiza, así como un empate sin goles frente a Corea del Sur. En cuartos de final, el enfrentamiento fue contra Senegal y en semifinales ante Japón.

En el partido por el oro, el rival era uno de los más complicados: Brasil, de la mano de Neymar. Oribe Peralta brilló con 2 anotaciones, una de ellas muy tempranera y se consumó un triunfo histórico para el deporte nacional.

Los refuerzos de la Selección Mexicana en Juegos Olímpicos

La posibilidad de llevar a 3 futbolistas mayores de 23 años como refuerzos, se abrió en Atlanta 1996. Ese año, el director técnico Carlos de los Cobos eligió a Jorge Campos, Claudio Suárez y Luis García para complementar su plantel.

México brilló por su ausencia en Sydney 2000, pero regresó en Atenas 2004 de la mano de Ricardo La Volpe. El Bigotón se inclinó por Antonio Naelson Sinha e Israel López, que militaban en el Toluca, asó como Omar Bravo, de Chivas.

Aunque el Tri también se quedó fuera de Beijing 2008, la siguiente edición representó uno de los mayores logros en la historia del país: José de Jesús Corona, Oribe Peralta y Carlos Salcido, lideraron a la selección de oro en Londres 2012, junto a Luis Fernando Tena.

El Cepillo Peralta es el único refuerzo mexicano que ha repetido convocatoria para Juegos Olímpicos: el DT Raúl Gutiérrez lo llevó a Río 2016 con Alfredo Talavera y Jorge Torres Nilo.