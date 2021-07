Reportan brotes de COVID-19 en la “burbuja” de la CONADE entre atletas y entrenadores

A sólo unas semanas de que el primer contingente de atletas mexicanos parta rumbo a Tokio para encarar los Juegos Olímpicos, al menos cuatro personas arrojaron resultados positivo a COVID-19, dentro de la “burbuja” de la CONADE, en la cual están aislados tanto deportistas como entrenadores precisamente para evitar contagios.

De acuerdo con información de Proceso, en total son cuatro personas las que arrojaron positivo a COVID, se trata de la entrenadora de clavados, Ma Jin; el entrenador de taekwondo, Alfonso Victoria, así como los dos taekwondoines, Bryan Salazar y Fabiola Villegas.

Las cuatro personas ya se encuentran aisladas y no participarán en la ceremonia de abanderamiento, la cual se realizará el 5 de julio en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), que es sede de la ahora cuestionada burbuja.

A esta ceremonia acudirá el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien será el encargado de entregar la bandera a Rommel Pacheco y Gaby López.

¿Por qué no funcionó la burbuja de la CONADE?

El citado medio explica que en realidad el CNAR no ha operado como una burbuja, ya que no se cumple con aislamiento efectivo, ya que tanto el personal de limpieza y administrativo, entra y sale del lugar todos los días, incluida la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara.

Las personas que arrojaron resultados positivos serán sometidos a constantes pruebas y necesitan que pruebas negativas para retomar las actividades previas a las competencias, como el caso de Ma Jin, quien tiene previsto salir a Japón el 18 de julio.

Por protocolo impuesto por el Comité Olímpico Internacional, ningún atleta, entrenador o directivo puede viajar a Japón sin prueba PCR negativa, de acuerdo con lo que nos platicó hace unas semanas Raúl Carrillo, médico de la CONADE.

Paola Espinosa denuncia criterios disparejos

Otro de los aspectos que ponen en duda la efectividad de la “burbuja” son los criterios desiguales para los atletas. Paola Espinosa, quien quedó fuera de la justa y quien ahora sostiene una polémico conflicto con Guevara, recordó que estuvo aislada en el CNAR durante tres meses, mientras que otros atletas reportaron a sólo unos días del control técnico.

Rommel Pacheco, indica Proceso, ingresó a la burbuja de la CONADE a sólo cuatro días del control técnico, pues en días anteriores se involucró en su campaña por una candidatura a disputado federal, en Yucatán. El abanderado es alumno de Ma Jin.

“Es una farsa la burbuja del CNAR”, indicó Poala Espinosa en su cuenta de Twitter. “A unos nos encerraron cerca de tres meses con amenazas de ‘si no entras o te sales no vas a Juegos Olímpicos’, otro llegaron y compitieron. Si te enfermas, alíviate por tus medios porque el seguro no cubre COVID”, agregó.

Una farsa la burbuja del CNAR, protocolos de todo tipo.A unos nos encerraron cerca de 3meses con amenazas de si no entras o te sales no vas a Juegos Olímpicos,otros llegaron y compitieron…si te enfermas alíviate por tus medios porque el seguro no cubre Covid…otros…pronta salud https://t.co/nn7AWVHHih — Paola Espinosa 💚 (@PaolaEspinosaOf) July 2, 2021

CONADE no se ha manifestado al respecto, mientras que los atletas concentrados en el CNAR han recibido los uniformes de competencia, de viaje y el de gala, así como otros artículos, previo al viaje a Tokio.